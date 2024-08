fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast – GKS Katowice: przewidywania

Poniedziałek w PKO BP Ekstraklasie upłynie pod znakiem derbowej potyczki z udziałem Piasta Gliwice i GKS-u Katowice. Drużyna Aleksandara Vukovicia w tej kampanii ma zamiar namieszać w elicie i przede wszystkim nie chce drżeć o ligowy byt do końca sezonu. Tymczasem beniaminek rozgrywek, który jak na razie jest wartością dodaną rozgrywek, nie chce schodzić z torów ładnej dla oka gry. W każdym razie ma to dawać większy bonus w postaci punktów. O ligowe punkty w bezpośrednim starciu zespoły zmierzą się po raz pierwszy od 2012 roku. W wówczas lepsi byli gliwiczanie, którzy zwyciężyli trzema golami (3:0). Ciekawe przed starciem na arenie przy ulicy Okrzei jest to, że Niebiesko-czerwoni brali udział w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których tylko jedna ekipa zdobyła bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Piast – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Zespół Aleksandara Vukovicia przystąpi do potyczki, mogąc pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. Piast w pokonanym polu zostawił Śląsk Wrocław (2:0) i Legię Warszawa (1:2). Wcześniej podzielił się z kolei punktami w rywalizacji z Cracovią (1:1).

Ekipa z Gliwic u siebie ostatnio nie przegrywa. Piast nie przegrał na arenie przy ulicy Okrzei od siedmiu spotkań. W tym czasie Niebiesko-czerwoni zaliczyli pięć zwycięstw i dwa remisy. Ostatnią porażkę gliwiczanie w roli gospodarza zanotowali dawno temu, bo 8 marca, gdy ulegli Radomiakowi (2:3).

Ekipa Rafała Góraka cały czas aklimatyzuje się natomiast w najwyższej klasie rozgrywkowej, do której awansowała w tym roku po ponad 19 latach przerwy. GKS w trzech kolejkach jak na razie zaliczył dwie porażki i zwycięstwo. W pokonanym polu zostawił tylko Stal Mielec (1:0).

Katowiczanie w roli gościa nie przegrali od siedmiu meczów, licząc tylko oficjalne rozgrywki. Ostatnią porażkę na wyjeździe GieKSa zanotowała dawno temu, bo w lutym, gdy uległą Wiśle Płock (1:2). W pozostałych siedmiu występach GKS wygrał sześć razy i w jednym starciu zremisował.

Piast – GKS Katowice: historia

Obie drużyny jak dotąd rywalizowały ze sobą 24. razy. Poniedziałkowa potyczka będzie jednak wyjątkowa, bo po raz pierwszy w historii Piast zmierzy się z GieKSą w Ekstraklasie. Jak na razie w bezpośrednich starciach osiem razy lepsi byli gliwiczanie, w siedmiu spotkaniach górą był GKS i w dziewięciu potyczkach miał miejsce remis.

Piast – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w poniedziałkowym starciu mają gospodarze. Typ na wygraną Piasta wyceniono na 1.65. Remis oszacowany został na poziomie 3.60-3.75. Z kolei ewentualne zwycięstwo GieKSy jest po kursie 5.60-6.00. Przy okazji meczu ekip Aleksandara Vukovicia i Rafała Góraka można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Piast – GKS Katowice, typ kibiców

Piast – GKS Katowice, przewidywane składy

Gospodarze będą musieli radzić sobie tylko bez Jorge Felix, leczącego aktualnie kontuzje. Z kolei w ekipie z Katowic niepewny jest występ Adriana Danka. Ogólnie ciekawie zapowiada się rywalizacja w środku pola, gdzie o zdominowanie tej części boiska zacięte boje mogą toczyć Patryk Dziczek i Oskar Repka.

Piast: Plach – Pyrka, Mosór, Czerwiński, Huk, Dziczek, Tomasiewicz, Ameyaw, Chrapek, Kądzior, Piasecki

GKS: Kudła – Klemenz, Jędrych, Komor, Wasielewski, Kowalczyk, Repka, Rogala, Nowak, Bergier, Galan.

Piast – GKS Katowice, transmisja meczu

Spotkanie w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Piast Gliwice zagra z GKS-em Katowice, będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Mecz zacznie się o godzinie 19:00. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Istnieje również możliwość śledzenia spotkania w usłudze Canal+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich meczów Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

