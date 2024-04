PSG - Rennes, typy na mecz 1/2 finału Pucharu Francji. Paryżanie na krajowym podwórku chcą sięgnąć po pełną pulę. W półfinałowym starciu są wyraźnym faworytem. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. IPA / Alamy Na zdjęciu: PSG

Paris Saint-Germain Rennes Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2024 10:28 .

PSG – Rennes, typy i przewidywania

Paris Saint-Germain pewnym krokiem zmierza po krajowe mistrzostwo. Choć priorytetem jest Liga Mistrzów, której nie udało się jeszcze nigdy zdobyć, dla paryżan zdobycie Pucharu Francji traktuje się w kategoriach obowiązku. To wyraźnie najlepsza ekipa w kraju, więc kibice oczekują potwierdzenia w postaci awansu do finału. W środowym półfinale PSG zagra u siebie z Rennes. Na zwycięzcę w finale czeka już Olympique Lyon. Rennes w ostatnich latach było niewygodnym rywalem dla paryżan, lecz ten sezon nie jest dla środowych gości przesadnie udany. Mój typ – wygrana PSG.

PSG – Rennes, ostatnie wyniki

Na drodze do półfinału Paris Saint-Germain ograło między innymi Brest oraz Niceę. W ostatnich tygodniach paryżanie prezentują się bardzo dobrze – pokonali w hicie Ligue 1 Marsylię (2-0) oraz rozgromili Montpellier (6-2). Mają na koncie również awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po zwycięskim dwumeczu z Realem Sociedad.

Rennes nie mierzyło się do tej pory w Pucharze Francji ze zbyt mocnymi drużynami. Najtrudniejsza była oczywiście Marsylia. Później udało się ograć Sochaux oraz czwartoligowe Le Puy-en-Valey. W minionej ligowej kolejce Rennes poległo ze Strasbourgiem (0-2).

PSG – Rennes, historia

W ostatnich latach Rennes potrafiło godnie zaprezentować się przeciwko Paris Saint-Germain. Obie drużyny zagrały ze sobą w 23. kolejce tego sezonu Ligue 1. Na Parc des Princes padł remis 1-1, który można określić za szczęśliwy dla paryżan. Wyrównująca bramka padła bowiem dopiero w ostatniej minucie doliczonego czasu gry. Goncalo Ramos wykorzystał wówczas rzut karny.

PSG – Rennes, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem tego meczu jest oczywiście Paris Saint-Germain. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.40. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Rennes jest to nawet aż 7.15. Kurs na remis waha się między 4.90 a 5.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

PSG – Rennes, przewidywane składy

PSG: Donnarumma, Hakimi, Pereira, Skriniar, Hernandez, Zaire-Emery, Vitinha, Ugarte, Mbappe, Ramos, Lee

Rennes: Mandanda, Doue, Omari, Wooh, Theate, Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, Doue, Gouiri, Terrier

PSG – Rennes, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana PSG 100% Remis 0% Wygrana Rennes 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana PSG

Remis

Wygrana Rennes

PSG – Rennes, transmisja meczu

Środowy półfinał Pucharu Francji między PSG a Rennes rozpocznie się o godzinie 21:10. Ten mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Można go śledzić w aplikacjach bukmacherów, takich jak Superbet czy STS.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.