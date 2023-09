Paris-Saint Germain – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2023)

PSG – Olympique Marsylia: typy i kursy na mecz Ligue 1. Pojedynki Paris-Saint Germain z Olympique Marsylią zwykło się określać mianem Derbów Francji. W ostatnich latach były one dość jednostronne. Czy Marsylczycy będą w stanie postawić się w niedzielę mistrzowi Francji?

Imago/Dan Weir Na zdjęciu: Kylian Mbappe

PSG – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Kibice Paris-Saint Germain wciąż mogą czuć lekki niedosyt związany z występami mistrza Francji. PSG nie przekonuje swoją grą, a między zawodnikami brakuje chemii. Luis Enrique nie zdołał na razie odpowiednio ustawić piłkarzy, którzy często wydają się na boisku zagubieni. Mimo to udało im się wygrać trzy z poprzednich pięciu spotkań. W 6. kolejce będziemy świadkami Derbów Francji. Jako że forma Olympique Marsylii to wciąż wielka niewiadoma, trudno przewidzieć, jak potoczy się to starcie. Nasz typ: PSG Powyżej 1.5 gola.

PSG – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

W ostatnim meczu PSG wygrało pewnie 2:0 z Borussią Dortmund. W lidze zanotowało jednak wpadkę i przegrało na własnym stadionie z OGC Nice 2:3. Wcześniej udało się zwyciężyć z Olympique Lyon i Lens.

Marsylczycy mają za sobą serię kolejnych remisów. Od czasu zwycięstwa nad Brest 2:0 podzielili się punktami w rywalizacji z Nantes, Tuluzą i Ajaksem Amsterdam w Lidze Europy.

PSG – Olympique Marsylia, sytuacja kadrowa

Gospodarze do niedzielnego meczu przystąpią bez kilku ważnych zawodników. Kontuzjowani wciąż są Asensio, Letellier, Mendes i Rico. Wątpliwy jest również występ zmagającego się od dłuższego czasu z urazem Presnela Kimpembe.

Jeśli chodzi o zespół Olympique Marsylia, na pewno nie wystąpią kontuzjowani Pedro Ruiz i Ismaila Sarr. Zabraknie także zawieszonego Pape Gueye.

PSG – Olympique Marsylia, historia

W ubiegłym sezonie PSG wygrało z Marsylią oba spotkania ligowe. W meczu pucharowym to Olimpijczycy byli jednak górą. Licząc pięć poprzednich pojedynków, trzy z nich wygrali paryżanie. Dlatego też to gospodarze w oczach bukmacherów są faworytem niedzielnych derbów Francji.

PSG – Olympique Marsylia, kursy bukmacherskie

Paryżanie są zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu. Kurs na zwycięstwo PSG wynosi 1.63. Typ na remisy wyceniany jest na mniej więcej 4.40. Jeśli chodzi o typ na triumf Olympique Marsylii, wynosi on 5.00. Betclic w swojej ofercie posiada dla nowych użytkowników bezpieczny zakład aż do 200 zł. Warto zatem skorzystać z jego oferty obstawiając ten mecz. Dostęp do niego uzyskacie z naszym kodem promocyjnym Betclic GOAL.

PSG – Olympique Marsylia, kto wygra

PSG – Olympique Marsylia, przewidywane składy

Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Olympique Marsylia (Przewidywany skład) 4-4-2 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Olympique Marsylia (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Luis Enrique Marcelino Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas

15 Danilo Pereira

23 Randal Kolo Muani

27 Cher Ndour

28 Carlos Soler

29 Bradley Barcola

32 Layvin Kurzawa

38 Ethan Mbappe

80 Arnau Tenas Simon Ngapandouetnbu 1

Samuel Gigot 4

Azzedine Ounahi 8

Amine Harit 11

Bamo Meïté 18

Geoffrey Kondogbia 19

Iliman Ndiaye 29

Ruben Blanco 36

PSG – Olympique Marsylia, transmisja

Derby Francji, czyli rywalizacja Paris-Saint Germain z Olympique Marsylią transmitowane będą na antenie CANAL+Sport 2 i Eleven Sports 2. Obejrzycie je również w usłudze STS TV. Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45.

