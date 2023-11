Paris Saint-Germain - Newcastle United, typy na mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W grupie śmierci tej edycji wciąż wszystkie cztery drużyny marzą o awansie do fazy pucharowej. Jeśli paryżanie ograją u siebie ekipę z Premier League, będą tego bardzo bliscy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/Ibrahim Ezzat Na zdjęciu: Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Newcastle Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2023 22:43 .

PSG – Newcastle, typy i przewidywania

W grupie śmierci nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów mają wszystkie cztery drużyny, dlatego nie ma mowy o odpuszczaniu. We wtorek Paris Saint-Germain podejmie u siebie Newcastle United. Po nieudanej delegacji do Anglii paryżanie spróbują się zrewanżować i znacząco przybliżyć do awansu. W ostatnim czasie zdecydowanie poprawili swoją dyspozycję, a Srokom zdarza się coraz więcej wpadek. Trudno w tym spotkaniu wskazać wyraźnego faworyta, choć problemy zdrowotne gości wskazują, że na Parc des Princes znacznie większe szanse triumfu mają gospodarze. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Superbet 1.65 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

PSG – Newcastle, bonus 300 zł za wygrany zakład 1X2

Spotkania 5. kolejki Ligi Mistrzów można obstawiać po kursie 150.00 dzięki promocji przygotowanej przez Superbet dla nowych użytkowników. Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL, wpłacić depozyt min. 50 zł oraz postawić pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł. Szczegółowy regulamin promocji jest dostępny na stronie bukmachera.

Jak skorzystać z promocji?

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL wyrażając przy tym zgody marketingowe, Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł, Zagraj pierwszy kupon SOLO, na którym znajdzie się zakład 1 lub X lub 2 na dowolny mecz 5. kolejki Ligi Mistrzów (28.11 – 29.11), Minimalna stawka kuponu to 2 zł, Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 300 zł.

PSG – Newcastle, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain kontynuuje świetną passę w Ligue 1. W weekend ograł bowiem Monaco aż 5-2, a wcześniej poradził sobie na wyjeździe z Reims (3-0). Dużo gorzej paryżanom powodzi się w Lidze Mistrzów, gdzie przegrali na San Siro z Milanem (1-2) i nie są wcale faworytami do wygrania swojej grupy.

Newcastle United po dwóch porażkach przełamało się, gromiąc u siebie Chelsea 4-1. Wcześniej Sroki zaliczyły wpadkę w ligowym meczu z Bournemouth oraz poległy na Signal Iduna Park z Borussią Dortmund (0-2). W Lidze Mistrzów z czterema punktami na koncie zajmuje ostatnie miejsce w grupie.

PSG – Newcastle, historia

W całej historii te drużyny trafiły na siebie zaledwie raz. Miało to miejsce nieco ponad miesiąc temu, przy okazji 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Newcastle United niespodziewanie ograło na własnym boisku Paris Saint-Germain aż 4-1.

PSG – Newcastle, kursy bukmacherskie

Wyraźnym faworytem wtorkowego meczu na Parc des Princes są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Paris Saint-Germain wynosi 1.65. W przypadku ewentualnej wygranej Newcastle United jest to aż 5.00. Kurs na remis wynosi natomiast 4.20. Przy okazji tego starcia warto przyjrzeć się promocji przygotowanej przez Superbet. Podając podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL otrzymasz możliwość zagrania zakładu 1X2 po kursie 150.00.

Paris Saint-Germain Remis Newcastle 1.62 4.40 5.25 1.62 4.40 5.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 listopada 2023 22:43 .

PSG – Newcastle, przewidywane składy

W ekipie Paris Saint-Germain na pewno zabraknie kontuzjowanych Presnela Kimpembe, Marquinhosa, Nuno Mendesa i Warrena Zaire-Emery’ego. Lista absencji w Newcastle United jest zdecydowanie dłuższa. Eddie Howe nie będzie mógł skorzystać tego dnia z Harveya Barnesa, Svena Bormana, Dana Burna, Sandro Tonaliego, Joe Willocka, Calluma Wilsona, Jacoba Murphy’ego i Elliota Andersona.

Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 36 Serif Nhaga 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 14 Alexander Isak 18 Loris Karius 21 Valentino Livramento 29 Mark Gillespie 49 Amadou Diallo 54 Alex Murphy 55 Michael Ndiweni 63 Ben Parkinson Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Paris Saint-Germain Luis Enrique 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 11 Marco Asensio 15 Danilo Pereira 19 Kang-in Lee 23 Randal Kolo Muani 27 Cher Ndour 28 Carlos Soler 29 Bradley Barcola 30 Alexandre Letellier 36 Serif Nhaga 38 Ethan Mbappe 80 Arnau Tenas 1 Martin Dubravka 3 Paul Dummett 11 Matt Ritchie 14 Alexander Isak 18 Loris Karius 21 Valentino Livramento 29 Mark Gillespie 49 Amadou Diallo 54 Alex Murphy 55 Michael Ndiweni 63 Ben Parkinson

PSG – Newcastle, kto wygra?

PSG – Newcastle, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Newcastle United rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na Polsat Sport Premium 2. Spotkanie można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Możesz założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i skorzystać ze specjalnej promocji pod najbliższe mecze Ligi Mistrzów. Przez pierwsze dwa miesiące cena pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Premium Sport i Eleven Sports wynosi bowiem 39 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena wynosi 74 zł miesięcznie, co oznacza, że przez dwa miesiące możemy zaoszczędzić 35 zł miesięcznie (70 zł za cały okres promocji).

