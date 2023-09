fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2023 21:06 .

PSG – BVB, typy i przewidywania

Luis Enrique nie notuje wymarzonego początku na Parc des Princes. Paris Saint-Germain ma już za sobą trzy wpadki w lidze, prezentując się przy tym dość przeciętnie. We wtorek mistrzowie Francji rozpoczną zmagania o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Nie będzie o to łatwo, gdyż trafili do najtrudniejszej grupy. W ramach pierwszej kolejki zmierzą się przed własną publicznością z Borussią Dortmund. To gospodarze będą wyraźnym faworytem rywalizacji, choć tylko na papierze, gdyż w rzeczywistości ich dotychczasowe występy budzą ogromne wątpliwości. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

PSG – BVB, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain nie będzie mogło w najbliższy wtorek skorzystać z usług kontuzjowanych Marco Asensio, Presnela Kimpembe, Kang-In Lee, Nuno Mendesa, Nordiego Mukiele oraz Fabiana Ruiza. Po stronie Borussii Dortmund nie zobaczymy natomiast Thomasa Meuniera i Mateu Moreya.

PSG – BVB, ostatnie wyniki

Paris Saint-Germain w miniony weekend doznało pierwszej ligowej porażki w sezonie 2023/2024. Przed własną publicznością paryżanie przegrali z Niceą 2-3. Wcześniej udało im się ograć Olympique Lyon (4-1) oraz Lens (3-1). W ligowej tabeli zajmują dopiero piąte miejsce.

Borussia Dortmund także ma za sobą przeciętny początek kampanii. Choć po przerwie reprezentacyjnej pokonała Freiburg 4-2, wcześniej dwukrotnie straciła punkty w rywalizacji z niżej notowanymi przeciwnikami. Remisami zakończyły się starcia z Bochum (1-1) oraz Heidenheim (2-2).

PSG – BVB, historia

Po raz ostatni te drużyny spotkały się ze sobą w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/2020. Miało to miejsce w ramach dwumeczu o awans do ćwierćfinału rozgrywek. Na Signal Iduna Park Borussia Dortmund wygrała 2-1, zaś w rewanżu we Francji triumfowali paryżanie, którzy po wygranej 2-0 wyeliminowali swojego rywala.

PSG – BVB, kursy bumacherskie

Za wyraźnego faworyta tego meczu uznaje się Paris Saint-Germain. Ewentualny korzystny wynik Borussii Dortmund na Parc des Princes będzie tym samym traktowany jako niespodzianka. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 200 zł, który znajdziesz w Betclic. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL.

PSG – BVB, przewidywane składy

Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 Paris Saint-Germain (Przewidywany skład) 4-3-3 Borussia Dortmund (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy ▼ Luis Enrique Edin Terzic Rezerwowi ▼ 1 Keylor Navas

8 Fabian Ruiz

15 Danilo Pereira

23 Randal Kolo Muani

27 Cher Ndour

28 Carlos Soler

29 Bradley Barcola

32 Layvin Kurzawa

36 Serif Nhaga

38 Edouard Michut

44 Hugo Ekitike

80 Arnau Tenas Salih Özcan 6

Giovanni Reyna 7

Felix Nmecha 8

Sebastien Haller 9

Marco Reus 11

Mats Hummels 15

Marius Wolf 17

Youssoufa Moukoko 18

Alexander Meyer 33

Marcel Lotka 35

Jamie Bynoe-Gittens 43

PSG - BVB, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 1. kolejki fazy grupowej pomiędzy Paris Saint-Germain a Borussią Dortmund rozpocznie się o godzinie 21. Transmisję z tego starcia można śledzić na antenie Polsat Sport Premium 2.

Spotkania Ligi Mistrzów można również oglądać za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi CANAL+ Online. Teraz możesz skorzystać ze specjalnej promocji. Rejestrując się za pośrednictwem naszego serwisu, przez sześć miesięcy abonament za usługę będzie kosztować 40 zł miesięcznie. Obowiązuje płatność z góry za całe pół roku - 240 zł. Względem standardowej oferty (74 zł miesięcznie) zaoszczędzimy w tym okresie 204 zł.

