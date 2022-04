Osasuna – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Vinicius Jr. w starciu z Aridane Hernandezem

Osasuna – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Liga. Po porażce FC Barcelony w starciu z Cadizem, Real Madryt może już powoli szykować ceremonię koronacji na mistrza Hiszpanii. Strata 15 punktów na tym etapie rywalizacji wydaje się już być nie do odrobienia.

Osasuna – Real Madryt, typy i przewidywania

W meczu z Sevillą Los Blancos udowodnili, że w tym sezonie są w stanie przezwyciężyć wszelkie skomplikowane sytuacje. Real przy stanie 0:2 w drugiej połowie odwrócił losy meczu i wygrał zasłużenie 3:2. Zaimponowali wówczas nie tylko wolą walki, ale także jakością piłkarzy w przodzie. O ile Vinicius Jr. i Karim Benzema w tym sezonie nie muszą już nic udowadniać, o tyle dyspozycja Rodrygo wciąż wzbudzała lekkie wątpliwości. Brazylijczyk rozwiał je chyba na dobre fenomenalnym wejściem z ławki i wypracowaniem dwóch bramek.

Kibice Osasuny Pampeluny mogą czuć się usatysfakcjonowani postawą ich drużyny w obecnym sezonie. Drużyna zajmuje wysokie jak na swoje możliwości, dziewiąte miejsce i może pochwalić się urwaniem punktów zarówno FC Barcelonie, jak i Realowi Madryt. Jednym z największych problemów Osasuny jest skuteczność. Ekipa z Pampeluny zdobyła w 32 meczach zaledwie 33 bramki, co sytuuje ją pod tym względem jako jedną z najgorszych drużyn w La Liga. Tylko skuteczna i skoncentrowana gra może przynieść Osasunie korzystny rezultat w najbliższym meczu z Los Blancos. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola. 1.99

Osasuna – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Do meczu z Realem Madryt gospodarze przystąpią bez kontuzjowanych Jesusa Areso, Juana Cruza i Kike Garcii. Brak 29-letniego Cruza może być dla trenera Jagoby Arrasate sporym problemem. Hiszpan był w tym sezonie podstawowym defensorem drużyny.

Real Madryt do Pampeluny udał się mocno osłabiony. Carlo Ancelotti nie będzie mógł skorzystać z aż ośmiu zawodników. Z powodu kontuzji nie zagrają na pewno Marcelo, Casemiro, Hazard, Jovic, Mendy, Vallejo i Mariano. Decyzją trenera w meczu nie wystąpi też Luka Modrić, który był w ostatnich meczach mocno eksploatowany.

Osasuna – Real Madryt, ostatnie wyniki

Osasuna w ostatnim czasie może pochwalić się naprawdę przyzwoitymi rezultatami. Piłkarze trenera Arrasate wygrali trzy z pięciu poprzednich spotkań. Osasuna wysoko przegrała z FC Barceloną i Realem Betis, ale udało jej się zwyciężyć w meczach z Levante, Deportivo Alaves i Valencią.

Real Madryt w ostatnich tygodniach może pochwalić się niemal samymi zwycięstwami. Jedna jedyna porażka to ta z ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Chelsea Londyn wygrała wówczas 3:2 na Santiago Bernabeu, ale taki wynik premiował awansem Los Blancos.

Osasuna – Real Madryt, prawdopodobieństwo wygranej

Osasuna – Real Madryt, historia

Osasunie udało się kilka razy postawić Realowi Madryt w ostatnich latach. Drużyna z Pampeluny w pięciu poprzednich meczach dwukrotnie remisowała i trzy razy przegrała z Królewskimi. Doszukując się ostatniego zwycięstwa Osasuny, należy się cofnąć aż do stycznia 2011 roku. Od tamtej pory piłkarze z Pampeluny nie wygrali z Realem w 15 kolejnych spotkaniach.

Osasuna – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Królewscy grają na wyjeździe i mimo tego faktu są wyraźnym faworytem tego starcia. Mało kto wyobraża sobie, żeby w drodze do mistrzostwa Hiszpanii przeszkodą dla Realu miała okazać się Osasuna Kursy na zwycięstwo gości wynoszą ok. 1.70. Typ na wygraną Osasuny to w tym przypadku między 4.95, a 5.50. Jeśli macie w planach obstawianie tego meczu, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera STS. W ramach tego możecie zyskać bonus bez depozytu nawet do 30 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Osasuna – Real Madryt, przewidywane składy

Osasuna: Sergio Herrera – Nacho Vidal, Aridane, David Garcia, Cote – Moncayola, Brasanac, Lucas Torro, Sanchez – Budimir, Avilla

Real Madryt: Courtois – Lucas Vazquez, Alaba, Eder Militao, Carvajal – Kroos, Camavinga, Valverde – Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Osasuna – Real Madryt, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie CANAL+Sport 5. Początek spotkania o godzinie 21:30.