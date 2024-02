Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: typy, kursy, zapowiedź (22.02.2024)

IMAGO / Mateusz Porzucek PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Mykola Matviyenko

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck:

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: przewidywania

Przed nami jedno z czwartkowych spotkań rundy rewanżowej starć w ramach 1/16 finału Ligi Europy. Na stadionie w Marsylii miejscowy Olympique podejmie ekipę Szachtara Donieck. W pierwszym meczu przed tygodniem padł rezultat remisowy 2:2. Oznacza to, że wszystko rozstrzygnie się tego wieczoru. Jednak to gospodarze są faworytem tego starcia, choć nie jest tak, że Szachtar nie ma szans na sukces. Niemniej mój typ na to spotkanie – szczególnie patrząc na pierwsze: BTTS.

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: nieobecni zawodnicy

Olympique Marsylia Zawodnik Powrót Valentin Rongier Operacja kolana Początek marca 2024 Amir Murillo Uraz mięśnia Początek marca 2024 Bilal Nadir Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Jordan Veretout Uraz uda Początek marca 2024 Leonardo Balerdi Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Jonathan Clauss Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu Pape Gueye Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Ismaïla Sarr Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Iliman Ndiaye Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Amine Harit Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Azzedine Ounahi Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Chancel Mbemba Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach Simon Ngapandouetnbu Powołanie do reprezentacji Po 3 meczach

Szachtar Donieck Zawodnik Powrót Valerii Bondar Disciplinary points (accumulated yellow cards) Po 1 meczu

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: ostatnie mecze

W weekend ekipa z Francji rozegrała ligowe starcie z Brestem. Marsylczycy ulegli jednak na wyjeździe 0:1 po bramce w końcówce meczu. To powoduje, że zajmują oni obecnie 9. miejsce w Ligue 1. Z dorobkiem 30 oczek tracą sześć punktów do 6. RC Lens, czyli miejsca pozwalającego na grę w eliminacjach do europejskich pucharów. Z kolei Szachtar od ostatniego spotkania z Olympique nie grał. Ekipa prowadzona przez Marino Pusicia czeka na wznowienie rozgrywek ligowych po przerwie, w których zajmuje 4. miejsce.

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: historia

Historia starć obu tych ekip jest krótka i sprowadza się do trzech spotkań. Ostatnim było oczywiście to rozegrane tydzień temu, gdzie w roli gospodarza Szachtar zremisował 2:2. Wcześniej jednak w Pucharze UEFA doszło dwukrotnie do meczu pomiędzy nimi. I co ciekawe dwa razy lepszy okazywała się ekipa z Doniecka. Najpierw wygrała 2:0, a potem na wyjeździe 2:1. Był to sezon 2008/2009.

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: kursy bukmacherów

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: kto wygra?

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: przewidywane składy

Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset 4-3-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Szachtar Donieck Marino Pusic Olympique Marsylia Jean-Louis Gasset 4-3-3 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Szachtar Donieck Marino Pusic Rezerwowi ▼ 1 Simon Ngapandouetnbu 6 Ulisses Garcia 17 Jean Onana 18 Bamo Meïté 20 Joaquin Correa 23 Ismaïla Sarr 36 Ruben Blanco 37 Emran Soglo 39 Alexandre Tunkadi 41 Sofiane Sidi Ali 44 Luis Henrique 66 Noam Mayoka-Tika Viktor Tsukanov 1 Artur Rudko 2 Lassina Traoré 8 Dmytro Kryskiv 9 Marian Shved 13 Giorgi Gocholeishvili 18 Kevin Kelsy 23 Pedrinho 25 Novatus Miroshi 29 Yegor Nazaryna 30 Marlon Gomes 37 Kevin Macedo 39 Newerton 48 Denys Tvardovskyi

Olympique Marsylia – Szachtar Donieck: transmisja

Początek tego meczu już w czwartek 22 lutego 2024 roku o godzinie 21:00. Transmisja tej rywalizacji dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

