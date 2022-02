Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

W pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Polski Olimpia Grudziądz zmierzy się z Wisłą Kraków. Dla Wiślaków puchar tysiąca drużyn to jedyna szansa na uratowanie tego fatalnego sezonu. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Puchar Polski Olimpia Grudziądz Wisła Kraków 9.75 5.25 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2022 19:05 .

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Olimpia Grudziądz to lider 2 grupy trzeciej ligi, jednak trudno dawać tej drużynie jakiekolwiek szanse w starciu z nawet beznadziejnie spisującą się Wisłą Kraków, dla której Puchar Polski to jedyna okazja, żeby jeszcze zaistnieć w tym sezonie. Losy awansu są raczej przesądzone, ale Olimpia to bardzo bramkostrzelny zespół. W trwającej kampanii strzelają średnio dwie bramki na mecz, natomiast zespół krakowskiej Wisły dużo goli traci. W tym sezonie ligowym wyciągali piłkę już 35 razy z własnej siatki. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

STS 1,70 bramki powyżej 2,5 Odwiedź STS

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

W zespole Wisły Kraków z powodu zdrowotnych we wtorkowym spotkaniu nie wystąpią Jakub Błaszczykowski i Patryk Plewka. Za czerwoną kartkę obejrzaną w pucharowym meczu z Lechią Gdańsk – jeszcze w sezonie 2018/19 pauzować musi Zdenek Ondrasek. Po kontuzji do pełni sił nie doszedł jeszcze też Alan Uryga. Z powodu gorączki nie zagra również Felicio Brown Forbes.

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Sezon trzeciej ligi rozpocznie się dopiero za półtora tygodnia. W rundzie jesiennej Olimpia w osiemnastu meczach zgromadziła 41 punktów. Na swoim koncie mają 13 zwycięstw i tylko trzy porażki. W nowym roku piłkarze z Grudziądza rozegrali cztery mecze towarzyskie. Wygrali z KS Kutno i Starogardem Gdańskim, bezbramkowo zremisowali z Olimpią Elbląg oraz przegrali z Arką Gdynia 0:1.

Wisła po serii fatalnych wyników znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Ostatnie 4 ligowe mecze to trzy porażki, kolejno Rakowem Częstochowa (0:2), Stalą Mielec (0:1) oraz Legią Warszawa (1:2). W międzyczasie podopiecznym Jerzego Brzęczka udało się bezbramkowo zremisować przed własną publicznością z Górnikiem Łęczna.

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków, typy bukmacherskie

Raczej nikogo nie zaskoczymy mówiąc, że zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Wisła Kraków. Nawet w kiepskiej dyspozycji krakowianie powinni bez problemu rozprawić się z drużyną występującą trzy klasy rozgrywkowe niżej.

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków, przewidywane składy

Olimpia Grudziądz: Olszewski, Witasik, Wicki, Karankiewicz, Leszczyński, Karmanski, Zawada, Warcholak, Cywinski, Kaczmarek, Bojas

Wisła Kraków: Biegański, Szot, Colley, Frydrych, Ring, Fazlagić, Żukow, Starzyński, Skvarka, Cisse, Kliment

Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie 1/4 Pucharu Polski będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Olimpia Grudziądz – Wisła Kraków transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.