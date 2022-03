PressFocus Na zdjęciu: Matej Hanousek

Olimpia – Wisła: transmisja w telewizji oraz stream online. We wtorek rozpocznie się rywalizacja w ćwierćfinałach Pucharu Polski w sezonie 2021/22. Pierwszego półfinalistę poznamy w Grudziądzu. Sprawdź gdzie można obejrzeć ten mecz. Przedstawiamy również sposób, który pozwala na odebranie zupełnie za darmo dostępu na 30 dni do pakietu sportowego w usłudze Polsat Box Go.

Puchar Polski Olimpia Grudziądz Wisła Kraków 9.75 5.15 1.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2022 11:56 .

Olimpia – Wisła, gdzie obejrzeć

Do wtorkowej rywalizacji w roli faworyta przystąpi Wisła Kraków, co nie może dziwić, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obie drużyny dzielą dwie aż trzy klasy rozgrywkowe. Nie oznacza to, że liderująca jednej z grupy trzeciej ligi Olimpia stoi na straconej pozycji.

Gospodarze będą chcieli sprawić niespodziankę, wykorzystując złą formę wiślaków i fakt, że obecnie w Krakowie przede wszystkim myśli się o tym, jak uratować drużynę przed spadkiem z Ekstraklasy. Rywalizacja w Pucharze Polski schodzi na nieco dalszy plan. Z drugiej strony wygrana we wtorkowym meczu może dodać nieco pewności siebie piłkarzom Wisły i pozytywnie wpłynąć na morale zespołu.

Wtorkowe spotkanie w Grudziądzu rozpocznie się o godzinie 18:00. Czego można się spodziewać? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Olimpia – Wisła.

Olimpia – Wisła, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy ćwierćfinał Pucharu Polski będziemy mogli obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport. Poniżej znajdziecie również sposób, dzięki któremu obejrzycie to spotkanie zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu.

Olimpia – Wisła: transmisja na żywo za darmo

Sportowe kanały Polsatu wchodzą w skład pakietu sportowego w usłudze Polsat Box, a teraz można zupełnie za darmo uzyskać do niej dostęp na 30 dni. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez Fuksiarza, której warunki są bardzo proste. Oto co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 z pakietu sportowgo w Polsat Box Go.

Olimpia – Wisła, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy mecz online będzie można obejrzeć korzystając z usługi Polsat Box Go. Powyżej znajdziecie informacje jak uzyskać do niej dostęp – za darmo na 30 dni.

Olimpia – Wisła, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przed meczem zdecydowanie większe szanse na wygraną dają Wiśle. Kursy na jej wygraną oscylują obecnie w okolicy 1.40.

