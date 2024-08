Olimpia Grudziądz – Rekord Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (03.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Olimpia Grudziądz

Olimpia – Rekord: typy bukmacherskie

Kiepski początek sezonu sprawił, że w sobotę czeka nas mecz drużyn znajdujących się w strefie spadkowej. Olimpia, póki co z zerowym dorobkiem plasuje się na 15. miejscu, zaś Rekord oczko niżej. Bukmacherzy w roli faworyta typują gospodarzy. Choć gra przed własną publicznością będzie dużym atutem, to jednak proponowałbym typ, że obie drużyny strzelą gola. Jedni i drudzy desperacko pragną zgarnąć komplet punktów, więc spodziewam się otwartego meczu z dużą liczbą goli. Mój typ: obie drużyny strzelą gola.

Olimpia – Rekord: ostatnie wyniki

Zarówno gospodarze, jak i goście sobotniej potyczki nie tak wyobrażały sobie start w rozgrywkach Betclic 2. Ligi. Olimpia Grudziądz w dwóch poprzednich meczach poniosła dwie porażki. Na start przegrali (1:2) z Zagłębiem Sosnowiec na wyjeździe. Z kolei w następnym spotkaniu ulegli (0:2) Polonii Bytom.

Identyczne wyniki osiągał zespół Rekordu Bielsko-Biała. Bielszczanie w pierwszym starciu przegrali (0:2) z Chojniczanką Chojnie, a następnie polegli (1:2) przed własną publicznością z Zagłębiem Sosnowiec.

Olimpia – Rekord: historia

W przeszłości obie drużyny nigdy nie rozegrały oficjalnego meczu. Sobotnia rywalizacja będzie dopiero pierwszym meczem w historii pomiędzy Olimpią i Rekordem.

Olimpia – Rekord: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu bez wątpienia będzie Olimpia Grudziądz. Bukmacherzy na zwycięstwo gospodarzy oferują kurs ok. 1.95, zaś wygraną Rekordu Bielsko-Biała możemy zagrać po kursie ok. 3.60. Zachęcam do założenia konta u bukmachera Betclic, bowiem z naszym kodem bonusowym możesz liczyć na najwyższy cashback na rynku oraz grę bez podatku na wszystkie sporty.

Olimpia – Rekord: kto wygra?

Olimpia – Rekord: transmisja meczu

Spotkanie Betclic 2. Ligi pomiędzy Olimpią Grudziądz i Rekordem Bielsko-Biała nie będzie transmitowana ani w telewizji, ani w internecie. Natomiast inne mecze drugiej ligi w Polsce można śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL oraz wpłacić dowolne środki. Początek rywalizacji o godzinie 16:00.

