Odra Opole – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2024)

Odra Opole - Znicz Pruszków: typy i kursy na mecz 10. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. W nadchodzącym meczu opolanie zmierzą się z drużyną Grzegorza Szoki. Zachęcam do zapozniania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w srodę (2 października) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Paweł Moskwik

Odra Opole Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2024 18:28 .

Odra – Znicz, typy bukmacherskie

Spotkanie Odry Opole ze Zniczem Pruszków nie odbyło się w terminie. Do meczu w ramach 10. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi dojdzie w najbliższą środę. Zespół gospodarzy spisuje się obecnie poniżej oczekiwań i zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące utrzymanie w lidze. Ekipa Grzegorza Szoki natomiast solidnie rozpoczęła sezon, zajmując 9. lokatę w tabeli. Niemniej nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie komplet punktów zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana Znicza Pruszków

Betclic 3.00 wygrana Znicza Pruszków Zagraj!

Odra – Znicz, ostatnie wyniki

Odra Opole obecnie prezentuje się poniżej oczekiwań, przez co pracę stracił Radosław Sobolewski. Opolanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli tylko jedno zwycięstwo (5:0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała II w Pucharze Polski), zaliczyli jeden remis (2:2 ze Stalą Rzeszów) i ponieśli aż trzy porażki (0:1 z ŁKS-em Łódź, 0:3 z Polonią Warszawa oraz 0:5 z Wisłą Kraków).

Znicz Pruszków natomiast ma lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Grzegorza Szoki w tym czasie dwukrotnie sięgnęli po zwycięstwo (4:0 z Kotwicą Kołobrzeg oraz 1:0 z Pogonią Siedlce), zanotowali jeden remis (1:1 z Wartą Poznań), a także ponieśli dwie porażki (2:3 z Chrobrym Głogów oraz 2:3 z Chojniczanką Chojnice w Pucharze Polski).

Odra – Znicz, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi zespołami. W obu rywalizacjach zwyciężali gospodarze. W rundzie jesiennej triumf wpadł do rąk Znicza Pruszków (1:0), natomiast wiosną wygrała Odra Opole (2:0).

Odra – Znicz, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, minimalnym faworytem środowej potyczki jest Odra Opole. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi mniej więcej 2.35. W przypadku zwycięstwa Znicza Pruszków oscyluje on w okolicach 3.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Odra Opole Znicz Pruszków 2.35 3.15 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 września 2024 18:28 .

Odra – Znicz, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Odry 0% remisem 0% wygraną Znicza 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Odry

remisem

wygraną Znicza

Odra – Znicz, przewidywane składy

Odra Opole: Haluch – Piroch, Błyszko, Kamiński, Szrek – Osipiak, Purzycki, Niziołek – Prikryl, Czapliński – Muratović

Znicz Pruszków: Misztal – Okchronczuk, Kendzia, Koprowski – Sokół, Nowak, Plewka, Ciepiela, Moskwik – Stanclik, Majewski

Odra – Znicz, transmisja

Spotkanie Odra Opole – Znicz Pruszków nie będzie transmitowane w telewizji. Transmisja meczu jednak będzie dostępna za pośrednictwem internetu. Starcie będzie można obejrzeć między innymi w usłudze Betclic TV. Co zrobić, aby uzyskać do niej dostęp? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na swoim koncie dowolne środki. Mecz będzie można oglądać również na stornie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.