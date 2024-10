Odra Opole – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

Odra Opole - Arka Gdynia: sprawdź typy oraz kursy na mecz 12. kolejki Betclic 1. Ligi. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 6 października o godz. 14:30. W obu drużynach niedawno doszło do roszad na ławkach trenerskich.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Odra Opole Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 16:12 .

Odra Opole – Arka Gdynia: typy i przewidywania

Piłkarze Arki Gdynia pięć meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Tymczasowym szkoleniowcem Żółto-niebieskich pozostaje Tomasz Grzegorczyk, który zastąpił zwolnionego w sierpniu Wojciecha Łobodzińskiego. W niedzielę (6 października) drużyna z Trójmiasta rozegra wyjazdowe spotkanie z Odrą Opole w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi.

W bieżącym tygodniu nastąpiła zmiana na ławce trenerskiej w Opolu. Drużyna nie wygrała meczu ligowego od pięciu spotkań, co doprowadziło do zwolnienia Radosława Sobolewskiego po blamażu z Wisłą Kraków (0:5). Nowym trenerem został Jarosław Skrobacz, który ma za zadanie wyciągnąć zespół z kryzysu. Moim zdaniem w Odrze nie będzie widoczny efekt nowej miotły i trzy punkty powędrują do gdynian. Mój typ: Wygrana Arki Gdynia.

Paweł Betclic 1.77 Wygrana Arki Gdynia Zagraj!

Odra Opole – Arka Gdynia: ostatnie wyniki

Odra Opole ostatnie zwycięstwo w Betclic 1. Lidze odniosła w 6. kolejce, pokonując Stal Stalowa Wola (2:1). W kolejnych pięciu meczach zdobyła zaledwie dwa punkty. Seria trzech spotkań bez strzelonego gola, zakończona klęską 0:5 z Wisłą Kraków, przesądziła o rozstaniu z trenerem Radosławem Sobolewskim. W tym tygodniu Odra rozegrała zaległe spotkanie 10. kolejki ze Zniczem Pruszków. Opolanie objęli prowadzenie w 31. minucie po trafieniu Edvina Muratovicia. Bramkę stracili w 78. minucie, gdy do siatki trafił Dawid Olejarka po asyście Radosława Majewskiego.

Reklama

Arka Gdynia 25 sierpnia uległa Górnikowi Łęczna (1:2), co skłoniło zarząd klubu do zwolnienia trenera Łobodzińskiego. Jego następca, trener Grzegorczyk, znacząco poprawił wyniki. Żółto-niebiescy wygrali cztery ligowe mecze z rzędu, a w zeszłym tygodniu awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski, pokonując Stal Stalowa Wola po serii rzutów karnych. W poprzedniej kolejce Arka pokonała Chrobrego Głogów (2:0) po dublecie Karola Czubaka. Napastnik gdynian ma na koncie już sześć trafień w tym sezonie.

Odra Opole – Arka Gdynia: historia

W ubiegłym sezonie zespoły Odry Opole i Arki Gdynia mierzyły się trzykrotnie. Na stadionie w Opolu górą byli gospodarze, a zwycięskiego gola, który zapewnił trzy punkty, strzelił Albańczyk Din Sula. Natomiast w Gdynia padł remis (2:2). Ostatni mecz między zespołami miał miejsce w półfinale baraży o awans do PKO Ekstraklasy. Żółto-niebiescy nie pozostawili złudzeń rywali, ogrywając (4:2).

Odra Opole – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego starcia wedle kursów bukmacherskich jest Arka Gdynia. Jeśli twierdzisz, że wygrają Żółto-niebiescy, to taki kursy oscyluje na poziomie 1.77. Zwycięstwo Odry Opole zostało wycenione na mniej więcej 4.10. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Odra Opole Remis Arka Gdynia 4.10 3.55 1.77 4.10 3.55 1.77 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 16:12 .

Odra Opole – Arka Gdynia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Odra Opole 0% Remis 0% Arka Gdynia 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Odra Opole

Remis

Arka Gdynia

Odra Opole – Arka Gdynia: transmisja meczu

Mecz Odry Opole z Arką Gdynia w ramach 12. kolejki Betclic 1. Ligi zostanie rozegrane w niedzielę, 6 października, o godzinie 14:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Polonie, stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Starcie skomentują Michał Zawacki oraz Adam Marciniak. Wszystkie mecze Betclic 1. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Żeby uzyskać dostęp do meczu, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki na swoim koncie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.