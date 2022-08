Nottingham – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Tottenham Hotspur

Nottingham – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź. Tottenham od początku sezonu pokazuje, że jest w znakomitej formie, dlatego wydaje się, że w starciu z Nottingham powinien zgarnąć łatwe trzy punkty. Jednak wcale tak być nie musi. Gospodarze niedzielnego starcia udowodnili w meczu z West Ham, że nie należy skreślac ich przed pierwszym gwizdkiem arbitra. Początek spotkania Nottingham – Tottenham w niedzielę o godzinie 17:30.

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Tottenham 7.00 4.60 1.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2022 12:17 .

Nottingham – Tottenham, typy i przewidywania

Nottingham może być rozczarowany niedowiezieniem zwycięstwa do końca spotkania w poprzedniej kolejce, bowiem Everton wyrównał szczęśliwie dopiero w 88. minucie, co poskutkowało podziałem punktów. Tottenham zdobył siedem punktów z trzech meczach, choć występ przeciwko Wolverhampton nie był aż tak imponujący. Niedzielny mecz w Forest będzie pierwszą wyprawą dla Kogutów na City Ground od 2005 roku i zwycięstwa 3:0. To nie będzie spacer po parku dla podopiecznych Antonio Conte, ale powinni wykonać zadanie i wrócić do domu z kompletem punktów. Nasz typ: zwycięstwo Tottenhamu – TAK.

Nottingham – Tottenham, sytuacja kadrowa

Omar Richards i Moussa Niakhate nie wystąpią w drużynie Nottingham w niedzielnym pojedynku, natomiast Jack Colback liczy, że zdąży wrócić na czas, choć jego występ stoi pod znakiem zapytania. Steve Cook nadal powinien tworzyć duet stoperów, jednak letni transfer Cheikhou Kouyate jest również opcją. Antonio Conte z kolei nie będzie mógł skorzystać z Cristiana Romero oraz Olivera Skippa. Ivan Perisić borykał się z drobnym urazem, ale trenował z zespołem w środku tygodnia i powinien być dostępny. Największą niewiadomą jest ofensywa. W pierwszym składzie raczej wystąpi Son, choć Richarlison również ma spore szanse na występ od pierwszej minuty.

Nottingham – Tottenham, ostatnie wyniki

Nottingham sezon rozpoczął od porażki z Newcastle United 0:2. W drugiej kolejce beniaminek Premier League dość niespodziewanie ograł West Ham United 1:0, a przed tygodniem zremisował z Evertonem 1:1. W środku tygodnia Nottingham wyeliminował w drugiej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej Grimsby.

Tottenham świetnie się spisuje od początku rozgrywek. Na inaugurację sezonu Koguty zwyciężyły 4:1 z Southampton. W 2. kolejce Premier League podopieczni Antonio Conte zremisowali po zaciętym pojedynku Chelsea, a przed tygodniem skromnie ograli Wolverhampton 1:0. Z siedmioma punktami w tabeli zajmują trzecie miejsce w tabeli.

Nottingham – Tottenham, historia

Ostatni raz obie ekipy zmierzyły się ze sobą 24 września 2014 roku w 1/16 Pucharu Ligi Angielskiej. Wtedy zdecydowanie lepszy był Tottenham, który zwyciężył 3:1. Wcześniej Nottingham z Tottenhamem grał w 2005 roku w Pucharze Anglii. Koguty wygrały w dwumeczu 4:1.

Nottingham – Tottenham, typy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego pojedynku jest Tottenham, a kursy na zwycięstwo Spurs oscylują wokół 1,47. Na remis bukmacherzy ustalili kurs około 4,60. Z kolei najmniej prawdopodobną opcją jest triumf Nottingham. Za zwycięstwo beniaminka Premier League bukmacherzy oferują kurs około 6,50.

Nottingham – Tottenham, przewidywane składy

Nottingham: Henderson, Worall, Cook, McKenna, Williams, Mangala, O’Bbrien, Toffolo, Lingard, Awoniyi, Johnson

Tottenham: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Royal, Bentancur, Hojbjerg, Perisic, Kulusevski, Kane, Son

Nottingham – Tottenham, transmisja meczu

Pojedynek Nottingham – Tottenham nie będzie dostępne w polskiej telewizji. Transmisję spotkania będzie można natomiast śledzić za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay, w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 17:30.

