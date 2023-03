Pressfocus Na zdjęciu: Nick Pope

Nottingham Forest – Newcastle United, typy i przewidywania

Wyraźnym faworytem do zwycięstwa w piątkowej batalii jest Newcastle. Dysponuje ono wyraźnie większą jakością piłkarską, co potwierdza tabela. Obie drużyny potrzebują punktów, by zrealizować swoje cele. Nottingham może jednak nie być w stanie postawić się przyjezdnym, którzy naszym zdaniem sięgną po pełną pulę.

Nottingham Forest – Newcastle United, sytuacja kadrowa

Steven Cooper przy ustalaniu składy pominie sześć nazwisk. Dean Henderson, Taiwo Awoniyi, Willy Boly, Scott McKenna, Omar Richards, a także Giulian Biancone.

Eddie Howe nie może skorzystać z trzech zawodników. Kontuzjowani są Emil Krafth i Ryan Fraser. Za kartki pauzuje zaś Joelinton.

Nottingham Forest – Newcastle United, ostatnie wyniki

Przez dłuższy czas Nottingham w tabeli Premier League znajdowało się na tyle wysoko, że nie musiało się zbytnio martwić o pozostanie w angielskiej elicie. Tymczasem beniaminek nie sięgnął po pełną pulę w żadnym z pięciu ostatnich spotkań. Dorobek ledwie dwóch punktów sprawił, że Nottingham ma dwa oczka więcej, niż osiemnaste Bournemouth.

Czwartej lokaty w tabeli Premier League pragnie Newcastle. Sroki oddaliły się od tego celu po porażce z Liverpoolem i Manchesterem City. Eddie Howe i jego podopieczni po zwycięstwo sięgnęli natomiast w potyczce z Wolverhampton. Dzięki temu ich strata do strefy Ligi Mistrzów to tylko cztery oczka.

Nottingham Forest – Newcastle United, historia

Pierwszy w tym sezonie mecz bezpośredni miał miejsce w sierpniu na obiekcie Newcastle. Wówczas gospodarze ograli Nottingham 2:0, a obie bramki zdobyli w drugiej połowie.

Nottingham Forest – Newcastle United, kursy bukmacherów

Nottingham Forest – Newcastle United, przewidywane składy

Nottingham: Navas; Aurier, Worrall, Felipe, Lodi; Yates, Shelvey, Freuler; Lingard, Gibbs-White; Dennis

Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; S. Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Isak, Saint-Maximin

Nottingham Forest – Newcastle United, kto wygra mecz?

Nottingham Forest – Newcastle United, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 17 marca. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w Viaplay.

