PressFocus Na zdjęciu: Nottingham Forest

Mecz Nottingham Forest – Manchester United w półfinale Carabao Cup odbędzie się w środę 25 stycznia o godzinie 21:00. Najlepsze kursy bukmacherskie i typy na to spotkanie w naszej zapowiedzi. Rewanż odbędzie się tydzień później na Old Trafford.

City Ground, Nottingham Carabao Cup Nottingham Forest Manchester United 5.00 3.80 1.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 stycznia 2023 21:02 .

Nottingham Forest – Manchester United: typy i przewidywania

Nottingham Forest na początku sezonu wydawało się pewnym kandydatem do spadku. W ostatnich tygodniach jest jednak zespołem, który prezentuje się godnie w Premier League, a w Pucharze Ligi Angielskiej dotarł już do półfinału. Od finału dzieli go jedna przeszkoda – Manchester United.

Czerwone Diabły po zatrudnieniu Erika ten Haga i przejściu zamieszania z Cristiano Ronaldo, także zaczęły wychodzić na prostą i na stałe wróciły do ligowej czołówki. W środowym spotkaniu, jak i w całym dwumeczu, będą faworytem. Ich nieobecność w finale byłaby sporym zaskoczeniem. Czego więc możemy się spodziewać po obu zespołach w najbliższym starciu?

Na pewno sporej liczby zmian w stosunku do tego, jak obie drużyny wyglądają w Premier League. Nie oszukujmy się, Puchar Ligi Angielskiej nie jest priorytetem dla żadnej z tych drużyn, choć na pewno zdobycie jakiegokolwiek trofeum dla kibiców Nottingham byłoby nie lada gratką. Najważniejsza jest jednak liga, a w niej piłkarze gospodarzy potrzebują punktów w walce o utrzymanie, a MU, aby utrzymać miejsce w pierwszej czwórce i zagrać jesienią w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dlatego nie należy się spodziewać najsilniejszych składów w środowy wieczór.

Co za tym idzie, naszym zdaniem będzie to otwarte spotkanie, ze sporą liczbą błędów po obu stronach i sytuacji do zdobycia goli. Uważamy, że to będzie sprzyjać zdobywaniu goli i że zobaczymy je z obu stron. Nasz typ na mecz Nottingham Forest – Manchester United to BTTS (obie drużyny strzelą gole).

Nottingham Forest – Manchester United: sytuacja kadrowa

W składzie gospodarzy zabraknie wypożyczonego z Manchesteru United Deana Hendersona, który był bohaterem ćwierćfinałowego meczu z Wolves, broniąc dwa rzuty karne w konkursie jedenastek. Oprócz bramkarza w zespole Forest nie zagrają: Omar Richards, Moussa Niakhate, Giulian Biancone, Taiwo Awoniyi i Chikhou Kouyate.

W zespole gości do składu wraca Casemiro, który musiał pauzować w hicie z Arsenalem. Ciągle nieobecni są Axel Tuanzebe i Donny van de Beek. Mocno niepewny jest występ Jadona Sancho, a także Anthony’ego Martiala i Diogo Dalota. Cała trójka wraca do pełnej formy po różnych dolegliwościach.

Nottingham Forest – Manchester United: ostatnie wyniki

Gospodarze nie przegrali czterech ostatnich meczów w Premier League i mają sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. W Carabao Cup radzą sobie świetnie. Po drodze do półfinału wyeliminowali między innymi Tottenham. Miesiąc temu mierzyli się z Manchesterem United w Premier League i ulegli wówczas na wyjeździe 0:3.

Czerwone Diabły po serii dziewięciu meczów bez porażki (we wszystkich rozgrywkach) potknęły się na Crystal Palace (1:1), a potem przegrały na Emirates Stadium z Arsenalem. Kanonierzy w tym sezonie pędzą po tytuł i porażka 3:4 na wyjeździe nie jest wstydem.

Nottingham Forest – Manchester United: historia

Jedyny oficjalny mecz, jaki te drużyny rozegrały między sobą w tym wieku, miał miejsce miesiąc temu na Old Trafford. Manchester United okazał się wówczas bezkonkurencyjny, wygrywając pewnie 3:0.

Poprzednie bezpośrednie spotkania były rozgrywane pod koniec lat ’90 ubiegłego wieku. MU bez większych problemów niemal za każdym razem ogrywał tego rywala.

Nottingham Forest – Manchester United: kursy bukmacherskie

Manchester United jest faworytem bukmacherów, ale kursy na wygraną gości wcale nie są takie niskie, bo wahają się w okolicach 1.70. Na remis i wygraną gospodarzy są znacznie wyższe, co prezentujemy w poniższej tabeli. Jeśli ktoś zdecyduje się skorzystać z naszych podpowiedzi, warto skorzystać z kodu promocyjnego Betfan GOAL.

Nottingham Forest – Manchester United: przewidywane składy

Nottingham Forest: Hennessey – Aurier, Worrall, Boly, Lodi – Mangala, Danilo, Freuler, Scarpa – Johnson, Gibbs-White.

Manchester United: De Gea – Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia – Casemiro, Eriksen, Antony, Fernandes, Rashford – Weghorst.

Nottingham Forest – Manchester United: transmisja

Transmisja meczu Nottingham Forest – Manchester United zostanie przeprowadzona w Polsce przez platformę streamingową Viaplay. Spotkanie odbędzie się w środę o godzinie 21:00.