Nottingham – Luton, typy i przewidywania

Debiutancki sezon w Premier League nie będzie dla Luton Town spacerkiem. Utrzymanie w elicie wymaga ogromnej pracy, co przy tak małych nakładach finansowych jest niezwykle skomplikowane. W sobotę beniaminek zagra na wyjeździe z Nottingham Forest. Przed sezonem obie ekipy były typowane jako kandydaci do spadku. Drużyna Steve’a Coopera nie radzi sobie najgorzej, choć wciąż nie osiąga zadowalających wyników. W starciu z Luton będzie natomiast wyraźnym faworytem. Czy sprosta wyzwaniu? Mój typ – Nottingham strzeli minimum dwie bramki. Defensywa Luton pozostawia wiele do życzenia, a Nottingham zdążyło już pokazać, że nawet w starciach z rywalami z najwyższej półki jest w stanie tworzyć realne zagrożenie.

Nottingham – Luton, sytuacja kadrowa

Trenerzy zarówno jednej, jak i drugiej ekipy nie mogą być w pełni zadowoleni z sytuacji kadrowej. Nottingham nie będzie mogło skorzystać z kontuzjowanych Danilo, Felipe, Gonzalo Montiela, Serge’a Auriera czy Taiwo Awoniyiego. Po stronie Luton Town zabraknie natomiast Amari’iego Bella, Alberta Sambi Lokongi czy Madsa Andersena.

Nottingham – Luton, ostatnie wyniki

Ostatnie zwycięstwo Nottingham przypadło na 2 września, kiedy to udało się na wyjeździe ograć Chelsea. Od tego czasu ekipa Steve’a Coopera zanotowała trzy remisy oraz porażkę z Manchesterem City.

Luton Town ma w swoim ligowym dorobku zaledwie cztery punkty. Jedyne zwycięstwo udało się osiągnąć w rywalizacji z Evertonem, po której nastąpiło dwie porażki beniaminka – przeciwko Tottenhamowi (0-1) oraz Burnley (1-2).

Nottingham – Luton, historia

Po raz ostatni te drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 2021/2022. Miało to wówczas miejsce na zapleczu Premier League. Luton Town przed własną publicznością było w stanie ograć Nottingham Forest 1-0. U siebie Nottingham bezbramkowo zremisował natomiast z najbliższymi rywalami.

Nottingham – Luton, kursy bukmacherskie

Za wyraźnego faworyta uznawane jest Nottingham Forest. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi najczęściej 1.65. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Luton Town jest to nawet aż 5.60. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z bonusu 200% od depozytu aż do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Nottingham – Luton, przewidywane składy

Nottingham: Turner, Aina, Boly, Murillo, Toffolo, Mangala, Dominguez, Sangare, Hudson-Odoi, Wood, Gibbs-White

Luton: Kaminski, Kabore, Burke, Lockyer, Doughty, Brown, Nakamba, Mpanzu, Ogbene, Morris, Adebayo

Nottingham – Luton, kto wygra?

Nottingham – Luton, transmisja meczu

Sobotni mecz 9. kolejki Premier League pomiędzy Nottingham Forest a Luton Town rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna jedynie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

