Nottingham Forest – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (09.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Eddie Nketiah

Nottingham – Arsenal: typy i kursy na mecz Pucharu Anglii. W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów trzeciej rundy Pucharu Anglii Kanonierzy zagrają na City Grond z występującym w Championship Nottingham. W zapowiedzi znajdziecie także informacje o sytuacji kadrowej obu zespołów.



Nottingham Forest Puchar Anglii 09.01.2022 18:10



City Ground

Arsenal FC

Nottingham Forest – Arsenal, typy na mecz i przewidywania

Arsenal na papierze jest faworytem, ale menedżer Kanonierów Mikel Arteta z pewnością da w tym meczu odpocząć kilku podstawowym zawodników. Kanonierów możemy więc zobaczyć w mocno rezerwowym składzie, co oczywiście będzie nie bez wpływu na siłę zespołu.

My w tej konfrontacji nie pokusimy się o wskazanie rozstrzygnięcia, bowiem pucharowe rywalizacje lubią niespodzianki. Spodziewamy jednak się sporej liczby bramek. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Nottingham Forest – Arsenal, sytuacja kadrowa

Menedżer Arsenalu Mikel Arteta w niedzielę nie będzie miał do swojej dyspozycji kilku piłkarzy. Na Puchar Narodów Afryki udało się aż czterech zawodników – Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Elneny, Thomas Partey i Nicolas Pepe. Z powodu zawieszenia nie będzie mógł wystąpić Gabriel, a pod znakiem zapytania stoją występy Caluma Chambersa i Seada Kolasinaca.

Długa lista nieobecnych jest także w drużynie gospodarzy. Na murawie nie zobaczymy Rodrigo Ely’ego, Maxa Lowe’a, Loica Mbe Soha, Alexa Mightena i Jordiego Osei-Tutu.

Nottingham Forest – Arsenal, ostatnie wyniki

Arsenal rywalizację w 2022 roku rozpoczął od porażki. W ligowym spotkaniu na Ermirates Stadium musiał uznać wyższość zmierzającego po kolejny mistrzowski tytuł Manchesteru City. Wcześniej Kanonierzy mogli pochwalić się serią pięciu kolejnych wygranych, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. W Premier League wygrywali kolejno z Southampton (3:0), West Hamem (2:0), Leeds United (4:1) i Norwich City (5:0), a w międzyczasie ograli Sunderland (5:1) w ćwierćfinale Carabao Cup. W tym tygodniu mieli zmierzyć się z Liverpoolem w półfinale, ale spotkanie zostało przełożone z powodu dużej liczby potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w zespole gości.

Nottingham końcówki 2021 roku nie może zaliczyć do udanych, bowiem zakończyła go dwoma porażkami – 0:2 z Middlesbrough i 0:1 z Huddersfield Town. Wcześniej notowała serię dziewięciu kolejnych spotkań bez porażki, a także trzech zwycięstw z rzędu. Teraz będzie chciała wrócić na właściwy tor, ale w meczu z Arsenalem z pewnością nie będzie o to łatwo.

Nottingham Forest – Arsenal, historia

Obie drużyny w przeszłości regularnie mierzyły się ze sobą na boiskach Premier League, ale po pożegnaniu się Nottingham z angielską ekstraklasą mogą spotykać się ze sobą sporadycznie w rozgrywkach pucharowych.

Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce we wrześniu 2019 roku, kiedy obie drużyny mierzyły się ze sobą w 1/16 finału Pucharu Anglii. Spotkanie na Emirates Stadium zakończyło się efektowną wygraną 5:0 Kanonierów.

Nottingham Forest – Arsenal, kursy

Arsenal przystępuje do tego meczu w roli faworyta, ale bukmacherzy nie odbierają gospodarzom szans na sprawienie niespodzianki. Chcąc postawić na wygraną Nottingham warto rozważyć skorzystanie z zakładu bez ryzyka aż do 600 zł, który można otrzymać podając podczas rejestracji w Fortuna kod promocyjny GOAL.

Nottingham Forest – Arsenal, przewidywane składy

Nottingham: Horvath – Back, Cook, Fernandes, Richardson – Garner, Cafu – Lolley, Carvalho, Zinckernagel – Davis

Arsenal: Leno – Chambers, Holding, Mari – Soares, Smith-Rowe, Lokonga, Patino, Tavares – Nketiah, Balogun

Nottingham Forest – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie Nottingham – Arsenal będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Rozpoczynający się o godzinie 18:10 mecz skomentują Marcin Grzywacz i Tomasz Zieliński i będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 2. Transmisja będzie również dostępna zupełnie za darmo dla klientów bukmachera Fortuna. Aby odblokować sobie dostęp trzeba spełnić dwa proste warunki – posiadać konto i zagrać zakład w ciągu ostatniego tygodnia.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Zarejestruj się w Fortunie +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.