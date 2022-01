Norwich City – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (15.01.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Demarai Gray

Mecz Norwich City kontra Everton, będzie jednym z czterech pojedynków w 22. kolejce Premier League, który rozpocznie się o 16:00. Na Carrow Road zmierzą się zespoły z dolnej połowy tabeli. Zespół Deana Smitha znajduje się na samym dnie. Z kolei ekipa Rafy Beniteza na ligowe zwycięstwo czeka już ponad miesiąc.

Norwich City – Everton FC, typy i przewidywania

Piłkarze Evertonu do sobotniej batalii przystąpią w roli faworyta. Są ku temu podstawy. The Toffees pokonali Norwich w trzech z pięciu ostatnich meczów. Ponadto dysponują silniejszą kadrą. Bardzo często nie potrafią jednak sprostać presji, co zwiększa szanse dla Kanarków. Uważamy, że należy spodziewać się przede wszystkim goli i to z obu stron. Bramka dla obu drużyn padła bowiem w 10 z 15 ostatnich spotkań z udziałem Evertonu.

Norwich City – Everton FC, sytuacja kadrowa

Dean Smith w najbliższym starciu nie będzie mógł skorzystać z pełnej kadry. Mniej lub bardziej poważne problemy zdrowotne mają: Billy Gilmour, Mathias Normann, Andrew Omobamidele oraz Christoph Zimmermann.

Bardziej komfortową sytuację ma Rafa Benitez. Szkoleniowiec Evertonu przy ustalaniu składu musi pominąć najprawdopodobniej dwóch podopiecznych. Urazy leczą Richarlison i Yerry Mina.

Norwich City – Everton FC, ostatnie wyniki

Rozgrywki Pucharu Anglii nie zawsze są poważnie traktowane przez trenerów. Turniej ten jest jednak potrzebny Norwich, które właśnie tu wygrało swój pierwszy mecz od 21 listopada ubiegłego roku. Wówczas Kanarki pokonały Southampton. W krajowym pucharze zawodnicy Deana Smitha wyeliminowali zaś występującej w League One Charlton, chociaż różnicą tylko jednego gola.

1/32 finału Pucharu Anglii okazała się także szczęśliwa dla Evertonu. Drużyna ta miała jednak ogromne trudności z pokonaniem Hull City (Championship). Piłkarze Rafy Beniteza rozegrali dogrywkę, ale ostatecznie wygrali. The Toffees po pełną pulę nie potrafią zaś sięgnąć w Premier League, gdzie niedawno musieli uznać wyższość Brighton na własnym stadionie.

Norwich City – Everton FC, historia

Kluby te grały ze sobą 60 razy. Częściej, bo 25 razy wygrywał Everton. Norwich triumfowało zaś 17-krotnie. 18 razy był zaś remis. W tym sezonie odbyła się już jedna konfrontacja. Podopieczni Rady Beniteza zwyciężyli na Goodison Park 2:0. Gole strzelili Andros Townsend i Abdoulaye Doucoure.

Norwich City – Everton FC, kursy bukmacherów

Norwich City – Everton FC, przewidywane składy

Norwich: Krul, Hanley, Gibson, Aarons, Williams, McLean, Rashica, Melou, Płacheta, Pukki, Idah

Everton: Pickford, Townsend, Godfrey, Keane, Patterson, Mykolenko, Allan, Doucouré, Gray, Rondón, Gordon

Norwich City – Everton FC, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 15 stycznia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Andy Madley. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja z tego pojedynku będzie dostępna na antenach Canal+ w ramach multiligi.

