Niemcy – Węgry: typy, kursy, zapowiedź (23.09.2022)

Niemcy – Węgry: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Do piątkowego meczu w roli sensacyjnego lidera grupowej tabeli przystąpią goście, którzy mają na swoim koncie jeden punkt więcej od niemieckiego zespołu. Wynik tego pojedynku będzie miał kluczowe znaczenie dla losów rywalizacji w grupie 3 dywizji A Ligi Narodów.

Red Bull Arena Liga Narodów A, grupa 3. Niemcy Węgry 1.28 6.20 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 września 2022 23:50 .

Niemcy – Węgry, typy i przewidywania

Reprezentacja Niemiec w piątkowym meczu w Lipsku musi sięgnąć po komplet punktów, jeżeli marzy o występie w Final Four. Drużyna Hansiego Flicka ma wszystko, czego potrzebuje do odniesienia zwycięstwa. My w tej konfrontacji nie spodziewamy się niespodzianki i jesteśmy przekonani, że trzy punkty trafią na konto gospodarzy. Niemcy powinni prowadzić już do przerwy. Nasz typ: prowadzenie Niemiec do 1. połowy

Niemcy – Węgry, sytuacja kadrowa

Hansi Flick w piątkowym meczu nie będzie mógł skorzystać z usług Marco Reusa, który nabawił się kontuzji kostki w derbowym pojedynku Borussii Dortmund z Schalke 04 Gelsenkirchen. Jego miejsce w wyjściowym składzie powinien zająć Leon Goretzka. Niewykluczone, że szansę debiutu w drużynie narodowej otrzyma 20-letni Armel Bella-Kotchap.

Węgrzy będą musieli sobie poradzić bez kontuzjowanego Rolanda Sallaia.

Niemcy – Węgry, ostatnie wyniki

Reprezentacja Węgier w grupie 3 miała być dostarczycielem punktów dla faworyzowanych zespołów Anglii, Niemiec i Włoch. Tymczasem po czterech kolejkach ma na swoim koncie siedem punktów i sensacyjnie prowadzi w grupie. Madziarzy mają na swoim koncie dwie wygrane z Anglią (1:0 u siebie, 4:0 na wyjeździe), remis z Niemcami (1:1 u siebie) i porażkę z Włochami (1:2) na wyjeździe.

Reprezentacja Niemiec jest jedynym zespołem w grupie, który nie doznał jeszcze ani jednej porażki, ale z drugiej strony po czterech spotkaniach ma na koncie tylko jedno zwycięstwo. W pierwszych trzech spotkaniach drużyna Hansiego Flicka remisowała 1:1 z Włochami, Anglią i Węgrami. W swoim ostatnim meczu efektownie 5:2 pokonała Włochów.

Niemcy – Węgry, historia

Historia niemiecko-węgierskich pojedynków jest bardzo bogata. Do tej pory obie jedenastki mierzyły się ze sobą 36 razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla reprezentacji Niemiec, która wygrała 13 pojedynków. Węgrzy mają na swoim koncie 11 zwycięstw.

W czerwcowym meczu w Budapeszcie padł remis 1:1. Węgrzy prowadzili w tym meczu 1:0 po trafieniu Zsolta Nagy’ego, ale niemiecka drużyna bardzo szybko odpowiedziała trafieniem Jonasa Hofmanna.

Niemcy – Węgry, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie spodziewają się tym meczu innego rozstrzygnięcia niż wygrana reprezentacji Niemiec. Jasno pokazują to kursy oferowane prez nich na ten pojedynek. Jeżeli spodziewacie się niespodzianki warto przy okazji tego meczu skorzystać z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł, który możecie otrzymać w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Niemcy – Węgry, przewidywane składy

Niemcy: Neuer – Kehrer, Sule, Rudiger, Raum – Kimmich, Goretzka – Hofmann, Muller, Sane – Werner

Węgry: Gulacsi – Lang, Orban, At. Szalai – Nego, Schafer, Styles, Fiola – Adam, Szoboszlai – Ad. Szalai

Niemcy – Węgry, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie grupy 3 dywizji Ligi Narodów Niemcy – Węgry będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45.

