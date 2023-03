Niemcy – Peru: typy, kursy, zapowiedź (25.03.2023)

Niemcy - Peru, typy na mecz towarzyski. Z uwagi na organizację nadchodzącej imprezy reprezentacja Niemiec do Euro 2024 będzie przygotowywać się rozgrywając sparingi. W sobotę ekipa Hansiego Flicka rozegra pierwszy mecz po rozczarowującym występie na mundialu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Serge Gnabry

MEWA Arena Mecz towarzyski Niemcy Peru 1.31 5.50 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2023 16:00 .

Niemcy – Peru, typy i przewidywania

Jako organizator Niemcy zakwalifikowały się już do Euro 2024. Nasi zachodni sąsiedzi ominą więc eliminacje i do turnieju muszą przygotowywać się rozgrywając mecze towarzyskie. W sobotę ekipa Hansiego Flicka zagra w Mainz z kadrą Peru. Będzie to pierwsze spotkanie po zeszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze, które dla Niemców zakończyły się kompletną katastrofą. W szeregach europejskiego giganta nie brakuje nadziei, że udało się już zażegnać największe problemy i taka wtopa więcej się nie powtórzy. Spodziewamy się, że niemieccy piłkarze bez większych kłopotów poradzą sobie z Peruwiańczykami. Nasz typ – wygrana reprezentacji Niemiec.

STS 1,30 Wygrana Niemiec Zagraj!

Niemcy – Peru, sytuacja kadrowa

W kadrze Niemiec na marcowe zgrupowanie brakuje kontuzjowanego Manuela Neuera. W obu meczach towarzyskich nie zagra również Jamal Musiala, który otrzymał powołanie, lecz nabawił się problemów zdrowotnych.

Niemcy – Peru, ostatnie wyniki

Dla reprezentacji Niemiec mistrzostwa świata w Katarze były bardzo nieudane. Zespół Hansiego Flicka wypisał się z turnieju już po trzech meczach fazy grupowej. Niemcy nieoczekiwanie przegrały z Japonią (1-2), a później zremisowały z Hiszpanią (1-1) i ograły Kostarykę (4-2), co nie wystarczyło do wywalczenia awansu do fazy pucharowej.

Kadra Peru nie znalazła się wśród uczestników zeszłorocznego mundialu, gdyż w meczu o awans przegrała z Australią. Od tego czasu Peruwiańczycy zagrali cztery mecze towarzyskie, z czego wygrali trzy – przeciwko Salwadorowi (4-1), Paragwajowi (1-0) i Boliwii (1-0).

Niemcy – Peru, historia

Po raz ostatni obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w 2018 roku. Wówczas w meczu towarzyskim Niemcy wygrały 2-1. Do poprzedniego spotkania doszło w 1970 roku. Wówczas Peruwiańczycy również musieli uznać wyższość rywala, przegrywając 1-3.

Niemcy – Peru, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są Niemcy. Kurs na ich zwycięstwo wynosi najczęściej 1,30. W przypadku wygranej Peru jest to nawet aż 10,0. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferowanego przez STS podwyższonego zakładu bez ryzyka 130 zł. Otrzymasz go podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Niemcy – Peru, przewidywane składy

Niemcy: Ter Stegen, Wolf, Ginter, Schlotterbeck, Raum, Goretzka, Kimmich, Werner, Havertz, Gnabry, Fullkrug

Peru: Gallese, Advincula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Aquino, Yotun, Carrillo, Lapadula, Flores

Niemcy – Peru, transmisja meczu

Mecz towarzyski między Niemcami a Peru rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisję z tego spotkania można śledzić w polskiej telewizji na kanale Polsat Sport Premium 2.