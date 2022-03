Niemcy – Izrael: typy, kursy, zapowiedź (26.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Niemiec

Trwa przerwa reprezentacyjna, dlatego w sobotę wieczorem na PreZero Arenie dojdzie do meczu Niemcy – Izrael. Niemcy utrzymają serię zwycięstw? Sprawdź naszą zapowiedź.

PreZero Arena Mecz towarzyski Niemcy Izrael 1.10 10.3 26.0

Niemcy – Izrael, typy i przewidywania

Odkąd Hansi Flick zaznał bolesnej porażki na Euro przeciwko Anglii, reprezentacja Niemiec wygrała siedem kolejnych spotkań. Lekcja futbolu podczas wielkiego turnieju zmotywowała do cięższej pracy i widać tego efekty. Co ciekawe, będzie do pierwszy mecz dla obu ekip od listopada.

Izrael zawsze może sprawić niespodziankę. Potyczki towarzyskie to czas na eksperymenty. Z tego powodu spodziewamy się fragmentów, w których rządzić będzie chaos. Dlatego stawiamy na gole z obu stron.

Niemcy – Izrael, ostatnie wyniki

Orły Flicka pewnie awansowały na mundial w Katarze i teraz można sprawdzić nowe ustawienia taktyczne przed wielką imprezą. Po mistrzostwach Europy pozostał spory niedosyt, jednak wraz upływem czasu gra Niemiec uległa znacznej poprawie. Gospodarze wygrali siedem poprzednich spotkań, strzelając w nich łącznie rekordowe 31 goli.

Natomiast Izrael nie wywalczył miejsca w barażach na mistrzostwa świata, więc ma trochę czasu na poprawę sytuacji. Rywalizacje z potęgami zawsze motywują piłkarzy, którzy nie są w roli faworyta. Ekipa gości potrafi grać z wymagającymi rywalami, co potwierdzają rezultaty ze starć ze Szkocją (2:3) czy Austrią (2:4).

Niemcy – Izrael, historia

Dla obu zespołów będzie to dopiero trzeci pojedynek w historii. Dotychczas Niemcy pokonały Izrael dwukrotnie, a ostatni mecz miał miejsce w 2012 r., kiedy również doszło do spotkania kontrolnego (2:0).

Niemcy – Izrael, kursy bukmacherskie

Niemcy – Izrael, przewidywane składy

Niemcy: Ter Stegen – Raum, Schlotter, Rudiger, Kehrer – Gundogan, Musiala, Sane, Havertz – Muller, Werner

Izrael: Marciano – Bitton, Glazer, Dgani, Solomon, Peretz – Natcho, Dasa, Dabour, Manechem – Zahavi

Niemcy – Izrael, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport Premium 1.

