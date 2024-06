Niemcy – Grecja: typy, kursy, zapowiedź (07.06.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Niemcy – Grecja, typy na mecz i przewidywania

Na Borussia-Park w Mönchengladbach czeka nas pojedynek reprezentacji Niemiec, dla której będzie to ostatni test przed Euro 2024. Z kolei Grecja spróbuje się zaprezentować jak najlepiej na tle drużyny pretendującego do medalu na zbliżającej się imprezie. Sądzę, że przyjezdni trafią do siatki rywali, tak jak miało to miejsce przeciwko Francji (2:2). Mój typ: obie drużyny strzelą -TAK.

Niemcy – Grecja, ostatnie wyniki

To drugi czerwcowy sparing reprezentacji Juliana Nagelsmanna. Jego podopieczni tylko zremisowali z kadrą Ukrainy. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Dla reprezentacji Grecji to dopiero pierwszy z dwóch czerwcowych meczów towarzyskich. Grecy nie mieli jeszcze okazji do zrehabilitowania się za przegrany finał baraży o finały Euro 2024.

Niemcy – Grecja, historia

Reprezentacje te nie grają ze sobą często. Ostatnia konfrontacja miała miejsce na polskiej ziemi jeszcze podczas Euro 2012. Wówczas Niemcy ograli Grecję 4:2 i zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy.

Niemcy – Grecja, kursy

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w rywalizacji mają gospodarze. Typ na wygraną reprezentacji Niemiec kształtuje się na poziomie 1.33. Remis oszacowano na 5.20-5.25. Z kolei opcję na zwycięstwo reprezentacji Grecji wyceniono na 8.00-8.30 i to najmniej realny scenariusz według analityków. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Niemcy – Grecja, przewidywane składy

Niemcy: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Fullkrug

Grecja: Vlachodimos; Saliakas, Chatzidiakos, Mavropanos, Giannoulis; Bakesetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Tzolis

Niemcy – Grecja, typ kibiców

Niemcy – Grecja, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz towarzyski z udziałem reprezentacji Niemiec i Grecji będzie można obejrzeć od godziny 20:45 na antenie Polsat Sport 3. Rywalizację będzie też dostępna w internecie, dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

