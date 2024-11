PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

Newcastle United – Arsenal FC, typy bukmacherskie

Z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów na St. James’ Park, Arsenal wygrał aż trzy. Mikel Arteta i spółka mogą zatem czuć się pewnie przed spotkaniem, które otworzy 10. kolejkę Premier League. Czy już na starcie dojdzie do niespodzianki, jaką byłby remis albo zwycięstwo Newcastle? Natchnieni pokonaniem Chelsea gospodarze liczą na taki scenariusz, chociaż według mnie opuszczą oni murawę bez zdobyczy punktowej. Mój typ: wygrana Arsenalu.

Newcastle United – Arsenal FC, ostatnie wyniki

Piłkarze Newcastle nie mogą być zadowoleni ze swoich ligowych występów w październiku. Sroki ani razu nie sięgnęły po komplet punktów. Do swojego dorobku dopisały zaledwie jedno oczko po remisie z Evertonem. Eddie Howe i spółka przegrali pozostałe dwa mecze (z Brighton i Chelsea). Newcastle lepiej wypadło w Pucharze Ligi Angielskiej, gdzie przebrnęło dwie rundy, co skutkowało awansem do ćwwwierćfinału tych rozgrywek.

Nieco więcej grania w październiku miał Arsenal, który występuje także w Lidze Mistrzów. Tam Kanonierzy bez straty gola odprawili PSG i Szachtar. Ponadto londyńczycy wywalczyli awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej, gdzie odprawili Preston. Słabiej było w Premier League. Tam Mikel Arteta i spółka pokonali tylko Southampton.

Newcastle United – Arsenal FC, historia

W minionym sezonie kluczem do zwycięstwa w tej rywalizacji okazał się atut własnego boiska. Pierwszą konfrontację na swoją korzyść rozstrzygnęło Newcastle, które wygrało z Arsenalem 1:0. Więcej goli padło na Emirates Stadium, gdzie londyńczycy rozbili przyjezdnych 4:1. Do siatki trafił wówczas Jakub Kiwior.

Newcastle United – Arsenal FC, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy oszacowali, że faworytem jest Arsenal. Kurs na wygraną Kanonierów to około 1.95. Natomiast na Newcastle współczynnik oscyluje w granicach 3.60. Niemal identycznie oszacowano kursy na remis.

Newcastle United – Arsenal FC, przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe Arsenal Mikel Arteta Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 17 Emil Krafth 18 William Osula 19 Odisseas Vlachodimos 24 Miguel Almirón 25 Lloyd Kelly 26 John Ruddy 28 Joseph Willock 36 Sean Longstaff 67 Lewis Miley 9 Gabriel Jesus 15 Jakub Kiwior 17 Oleksandr Zinchenko 18 Takehiro Tomiyasu 20 Jorginho 30 Raheem Sterling 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri

Newcastle United – Arsenal FC, typ kibiców

Newcastle United – Arsenal FC, transmisja meczu

Mecz Newcastle United – Arsenal FC rozpocznie się w sobotę (2 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w internecie za pośrednictwem platformy Viaplay, ale także w telewizji, a dokładniej na kanale CANAL+ Sport. Naturalnie mecz można obejrzeć również za pośrednictwem Canal+ Online.

Abonament Canal+ Online można wykupić za pośrednictwem naszej strony, a cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy umowie na rok. W pakiecie jest również pełny dostęp do wszystkich meczów Ligi Mistrzów.

