Newcastle – Nottingham: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

Newcastle – Nottingham to jedno ze spotkań pierwszej kolejki nowego sezonu Premier League. Sroki chcą odegrać w tej kampanii znaczącą rolę. Czy im się to uda? Na razie trzeba wygrać pierwszy mecz. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego sobotniego spotkania. Poniżej przedstawiamy między innymi informacje o przewidywanych składach i aktualne kursy bukmacherskie.

St James’ Park Premier League Newcastle Nottingham Forest 1.68 3.80 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2022 16:00 .

Newcastle – Nottingham: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że Sroki rozpoczną ten sezon od zainkasowania kompletu punktów. W dwóch poprzednich meczach kontrolnych zawodnicy gospodarzy spisali się naprawdę bardzo dobrze. Sroki zanotowały bowiem dwa zwycięstwa. Dodatkowo nad dość mocnymi rywalami. Gracze tego zespołu pokonali Atalantę Bergamo oraz Athletic Bilbao. Zawodnicy beniaminka przystąpią do tego spotkania po kilku nieudanych meczach kontrolnych. W trzech poprzednich potyczkach piłkarze gości nie wygrali ani razu.

Newcastle – Nottingham: sytuacja kadrowa

W drużynie Newcastle United jedynym kontuzjowanym jest pomocnik Jonjo Shelvey. Zbyt dużo kłopotów kadrowych nie ma także trener beniaminka. W sobotę nie będzie mógł on skorzystać jedynie z Omara Richardsa.

Newcastle – Nottingham: ostatnie wyniki

Zawodnicy Newcastle United nie próżnowali w czasie letniego okresu przygotowawczego. Gospodarze rozegrali kilka spotkań kontrolnych. W większości kończyły się one ich zwycięstwami. Pod koniec lipca gracze Newcastle United pokonali Atalantę Bergamo 1:0. Jedynego gola zdobył w tym spotkaniu z rzutu karnego Chris Wood. Potem Sroki rywalizowały z Baskami z Bilbao. Newcastle United pokonało rywali z Hiszpanii 2:1.

Zawodnicy beniaminka wygrali ostatni mecz kontrolny 20 lipca. Wtedy to pokonali Herthę Berlin 3:1. Bohaterem był Lyle Taylor, który zdobył dwie bramki. Potem piłkarze beniaminka rozegrali trzy kolejne mecze kontrolne. W tych potyczkach nie zanotowali już ani jednego zwycięstwa. Ostatnio zremisowali natomiast z Valencią 1:1.

Newcastle – Nottingham: historia

Poprzedni mecz tych zespołów został rozegrany dokładnie 29 sierpnia 2018 roku. Wtedy to w ramach 1/32 finału EFL Cup zawodnicy Nottingham pokonali Sroki 3:1. Piłkarze Newcastle czekają na kolejne zwycięstwo nad tymi przeciwnikami od 30 grudnia 2016 roku. Wówczas zwyciężyli z Nottingham 3:1 w ramach rozgrywek Championship. Jak będzie w najbliższej kolejce? Dużo wskazuje na to, że Sroki zanotują zwycięstwo nad beniaminkiem.

Newcastle – Nottingham: kursy bukmacherskie

Faworytem tej sobotniej potyczki są gracze Newcastle United. Czy Sroki pokonają beniaminka?

Newcastle – Nottingham: przewidywane składy

Newcastle: Pope – Trippier, Schaer, Burn, Targett – Joelinton, Longstaff, Guimaraes – Almiron, Wilson, Saint-Maximin

Nottingham: Henderson – Worrall, Niakhate, McKenna – Williams, Yates, O’Brien, Toffolo – Lingard – Awoniyi, Johnson

Newcastle – Nottingham: transmisja

Mecz na St. James’ Park będzie dostępny na platformie Viaplay. Początek sobotniego spotkania Premier League Newcastle – Nottingham o 16:00.