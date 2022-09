Newcastle – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (03.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Kieran Trippier

Newcastle – Crystal Palace to kolejne sobotnie spotkanie w ramach rozgrywek Premier League. Faworytami są piłkarze Srok. Czy gospodarze rzeczywiście wygrają? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania, w której możesz znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherów oraz informację o transmisji.

St James’ Park Premier League Newcastle Crystal Palace 2.06 3.50 3.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 września 2022 08:26 .

Newcastle – Crystal Palace: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze staną na wysokości zadania i pokonają rywali z Londynu. Zawodnicy Newcastle United rozpoczęli sezon od zwycięstwa. Potem jednak w trzech kolejnych spotkaniach tylko remisowali. Natomiast ostatnio przegrali na wyjeździe z Liverpoolem. Gospodarze w starciach z mistrzami oraz wicemistrzami Anglii zaprezentowali się generalnie z dobrej strony. Uważamy, że ekipa z Londynu nie zdobędzie zatem w sobotniej potyczce nawet jednego punktu. Warto zauważyć, że goście zainkasowali w tym sezonie tylko pięć oczek i nie prezentują się zbyt dobrze.

Newcastle – Crystal Palace: sytuacja kadrowa

W drużynie Srok kontuzjowani są obecnie Emil Krafth, Jonjo Shelvey i Callum Wilson. W szeregach Orłów na urazy narzekają zaś Jack Butland, James Tomkins, Nathan Ferguson i James McArthur.

Newcastle – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Piłkarze Newcastle United obecnie są na 12. miejscu w ligowej tabeli. Zawodnicy Srok zdobyli sześć punktów. Oczko niżej są rywale z Londynu. Piłkarze Orłów zgromadzili w dotychczasowych spotkaniach pięć oczek. Gospodarze w ostatniej kolejce rywalizowali w delegacji z Liverpoolem. Sroki prowadziły 1:0, ale ostatecznie to wicemistrzowie Anglii okazali się lepsi o jednego gola (2:1). Powodów do zadowolenia nie mają także goście. Piłkarze Crystal Palace w poprzedniej kolejce podejmowali Brentford. Mecz był wyrównany i zakończył się remisem 1:1. Warto dodać, że gospodarze czekają na kolejne zwycięstwo od 6 sierpnia.

Newcastle – Crystal Palace: historia

W minionym sezonie 2021/22 zostały rozegrane dwa spotkania pomiędzy tymi drużynami. 23 października minionego roku kalendarzowego londyńczycy podejmowali Newcastle United. To spotkanie zakończyło się remisem 1:1. W kwietniu tego roku to Sroki były gospodarzami. Jedynego gola zdobył pomocnik z Paragwaju Miguel Almiron i gracze Newcastle skromnie triumfowali 1:0. Co ciekawe, w jedenastu poprzednich meczach pomiędzy tymi drużynami aż dziesięciokrotnie wchodził under 2,5.

Newcastle – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy online stawiają w tym sobotnim spotkaniu na Newcastle United (2,06 w Fortunie).

Newcastle – Crystal Palace: przewidywane składy

Newcastle: Pope – Trippier, Lascelles, Burn, Targett – Willock, Longstaff, Joelinton – Almiron, Isak, Fraser

Crystal Palace: Guaita – Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell – Schlupp, Doucoure, Eze – Olise, Edouard, Zaha

Newcastle – Crystal Palace: transmisja

Mecz pomiędzy Srokami i Orłami będzie dostępny jak zawsze na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania zaplanowano na 16:00.