Newcastle – Brentford: typy, kursy, zapowiedź (08.10.2022)

W najbliższy weekend odbędzie się 10. kolejka Premier League. W sobotę o godzinie 16 swoje spotkanie rozegra Newcastle United, które ma nadzieję wskoczyć do ligowej czołówki. Zadanie nie będzie należało do najprostszych, bowiem zmierzy się z solidnie punktującym Brentford, mającym na swoim koncie wysokie zwycięstwa z Manchesterem United i Leeds United. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Newcastle – Brentford, typy i przewidywania

Newcastle United może pochwalić się bardzo ciekawym bilansem. W miniony weekend “Sroki” odniosły dopiero drugie ligowe zwycięstwo, a mimo to zajmują siódme miejsce w tabeli. Pokonani z boiska schodziły zaś zaledwie raz – w starciu z Liverpoolem. Dobrze radziły sobie w rywalizacjach z Manchesterem City oraz Crystal Palace, co udowadnia, że podopieczni Eddiego Howe’a mogą w tym sezonie marzyć o satysfakcjonującym wyniku. W sobotę będą mieć szanse wskoczyć do ścisłej czołówki, a warunkiem jest pokonanie Brentford. Tego przeciwnika nie należy jednak lekceważyć, gdyż wysokie zwycięstwa z Manchesterem United i Leeds United pokazują, że w ofensywie “Pszczół” drzemie spory potencjał. Biorąc pod uwagę, że obie ekipy strzelają dużo bramek, w bezpośrednim starciu spodziewamy się prawdziwej wymiany. Nasz typ – powyżej 2,5 gola.

Newcastle – Brentford, sytuacja kadrowa

Lista absencji w Newcastle United jest spora. W sobotę na pewno nie wystąpią kontuzjowani Karl Darlow, Alexander Isak, Emil Krafth, Matt Ritchie oraz Jonjo Shelvey. Niepewny gry jest ponadto Allan Saint-Maximin, który w ostatnich tygodniach pauzował na skutek urazu uda. Po stronie Brentford zabraknie Keane’a Lewisa-Pottera i Christiana Norgaarda.

Newcastle – Brentford, ostatnie wyniki

Newcastle United po ośmiu kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Brentford znajduję się nieco niżej, bowiem z dziesięcioma punktami zasiada na dziesiątej lokacie. W ostatnich pięciu ligowych spotkaniach “Sroki” wygrały z Fulham (4-1), przegrały z Liverpoolem (1-2) oraz zremisowały z Wolverhampton (1-1), Crystal Palace (0-0) i Bournemouth (1-1).

Brentford ma za sobą bezbramkowy remis z Bournemouth. Wcześniej “Pszczoły” uległy Arsenalowi 0-3 oraz wygrały z Leeds United aż 5-2.

Newcastle – Brentford, historia

Nie ulega wątpliwościom, że w starciach obu zespołów zdecydowanie lepiej radzi sobie Newcastle United. W poprzednim sezonie Premier League jesienią padł remis 3-3, zaś na wiosnę “Sroki” wygrały 2-0. Po raz ostatni Brentford pokonał swoich najbliższych rywali w 2020 roku. Miało to miejsce w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej.

Newcastle – Brentford, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Newcastle United. Kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,80. W przypadku wygranej Brentford waha się on pomiędzy 4,20 a 4,30.

Newcastle – Brentford, przewidywane składy

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Botman, Burn, Guimaraes, Longstaff, Willock, Almiron, Murphy, Wilson

Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Mee, Henry, Janelt, Jensen, Baptiste, Mbeumo, Damsgaard, Toney

Newcastle – Brentford, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie 10. kolejki Premier League pomiędzy Newcastle United a Brentford rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja nie odbędzie się w polskiej telewizji, zaś można śledzić ją za pomocą platformy streamingowej Viaplay.

