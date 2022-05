Newcastle – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (16.05.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Matt Targett i Bruno Guimares

Newcastle – Arsenal: typy i kury na mecz Premier League. Po wysokiej porażce z Tottenhamem, pozycja Kanonierów została poważnie zagrożona. Koguty wygrały swój mecz z Burnley i zepchnęły Arsenal na piątą pozycję. Liga Mistrzów się oddala, więc zwycięstwo w starciu z Newcastle to obowiązek.

St James’ Park Premier League Newcastle United Arsenal 4.30 3.95 1.88 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 maja 2022 23:03 .

Newcastle – Arsenal, typy i przewidywania

Newcastle powoli zaczyna stanowić kolektyw, a patrząc po ich ostatnich wynikach należy docenić pracę, jaką na St. James’ Park wykonuje Eddie Howe. Nowy trener przemodelował drużynę, która dzięki styczniowym transferom zaczęła regularnie punktować. W meczach z najsilniejszymi rywalami, pokroju Manchesteru City, czy Liverpoolu szans nie mieli, jednak rywale spoza Big Six zdecydowanie odczuli efekt nowej miotły. Drużyna gra skutecznie i to jest dla kibiców najważniejsze.

W meczach kwietniowych można było odnieść wrażenie, że Arsenalowi mocno sprzyja szczęście, które w starciu z Tottenhamem się wyczerpało. Mikel Arteta bazuje na młodych i niedoświadczonych piłkarzach, którym przydarzają się wciąż głupie błędy. Tak było w spotkaniu z Kogutami. Ponadto szatnia wymaga mocnego przewietrzenia latem i wyzbycia się wreszcie miernych piłkarzy pokroju Cedrica Soaresa. Porażka w derbach Londynu 0:3 boli, dlatego ciekawi jesteśmy, jak szybko uda się Kanonierom po niej otrząsnąć. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 1.80 Obie drużyny strzelą gola Odwiedź Superbet

Newcastle – Arsenal, ostatnie wyniki

Sroki od czasu objęcia posady trenera przez Eddiego Howe’a znacząco poprawiły swoje wyniki i gdyby nie fatalna runda jesienna byłby w czubie tabeli ligowej. Newcastle w kwietniu mogło pochwalić się passą czterech kolejnych wygranych meczów ligowych. Później przegrali co prawda kolejne dwa, jednak porażki z Liverpoolem i Manchesterem City to żaden powód do wstydu. Boli jedynie wymiar kary w meczu z Obywatelami. Pięć straconych goli to dużo, obrona mogła lepiej się spisać.

Tottenham w poprzedniej kolejce zakończył passę kolejnych wygranych Arsenalu. Podopieczni Mikela Artety mieli na koncie już cztery zwycięstwa pod rząd i wiele wskazywało na to, że utrzymają miejsce premiujące grą w Lidze Mistrzów. Teraz muszą jednak powalczyć o nie z Tottenhamem, który nie zamierza rezygnować z prestiżowych europejskich rozgrywek. Patrząc jedynie po statystykach wciąż wyglądają one dość obiecująco dla Arsenalu. Cztery zwycięstwa i jedna porażka to dobry bilans, jednak może nie być wystarczający na Ligę Mistrzów.

Newcastle – Arsenal, sytuacja kadrowa

W barwach Srok w najbliższym meczu na pewno zabraknie kontuzjowanych Federico Fernandeza, Isaaca Haydena, Jamala Lewisa, Jonjo Shelveya i Joe Willeya. Niepewny jest także stan zdrowia Ryana Frasera, który nie wystąpił w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach z powodu urazu.

Na pewne braki kadrowe zaradzić coś będzie musiał także Arteta. W meczu z Newcastle nie będzie mógł skorzystać z Kierana Tierneya i Thomasa Parteya. Obaj piłkarze nie wyleczyli jeszcze urazów. Oprócz nich na pewno zagrać nie będzie mógł Rob Holding, który w poprzednim meczu otrzymał czerwoną kartkę.

Newcastle – Arsenal, historia

Srokom Arsenal w ostatnim czasie wybitnie nie leży. Patrząc po pięciu zeszłych meczach nie tylko nie udało im się zdobyć choćby jednego punktu, ale nawet nie strzelili żadnej bramki. Ostatnie starcie z Arsenalem Newcastle wygrało w kwietniu 2018 roku. Od tamtej pory nie udało im się ugrać choćby jednego punktu w ośmiu kolejnych meczach.

Newcastle – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tego starcia zdecydowanie wskazują Arsenal. Kursy na ich zwycięstwo wynoszą ok. 1.85. Dla porównania, typ na wygraną Newcastle to aż 4.29. Remis wyceniany jest na ok. 3.80. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 1554 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Newcastle – Arsenal, przewidywane składy

Newcastle: Dubravka – Trippier, Schar, Burn, Targett – Bruno Guimares, Longstaff, Joelinton – Almiron, Wilson, Saint-Maxim

Arsenal: Ramsdale – Cedric Soares, Tomiyasu, White, Nuno Tavares – Elneny, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli – Nketiah

Newcastle – Arsenal, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenie CANAL+Sport. Początek 16 maja o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.