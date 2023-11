fot. Imago / Antonio Balasco Na zdjęciu: Rudi Garcia

SSC Napoli Union Berlin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 19:02 .

SSC Napoli – Union Berlin, typy na mecz i przewidywania

SSC Napoli stanie w środowy wieczór przed ogromną szansą, aby awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Na drodze mistrzów Serie A stanie Union Berlin, który był rewelacją poprzedniej kampanii w Bundeslidze.

Neapolitańczycy aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli grupy C z sześcioma punktami po trzech występach. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja berlińczyków, notujących serię dwunastu z rzędu porażek. W trakcie minionego weekendu Union zaliczył też piąty z rzędu mecz strzelonego gola. To sprawia, że najlepszym rozwiązaniem na środowym spotkanie może być wygrana włoskiej ekipy do zera. Typ: Napoli wygra do zera – TAK.

Superbet 2.20 Napoli wygra do zera – TAK Przejdź na stronę Superbet

SSC Napoli – Union Berlin, bonus 300 zł za wygrany zakład 1X2

Przy okazji środkowego spotkania Napoli – Union Berlin warto rozważyć skorzystanie z promocji Superbet, dzięki której zakład na wygraną jednej z drużyn lub remis można postawić po kursie 150.00, co w przypadku powodzenia pozwala odebrać bonus o wartości 300 zł. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak skorzystać z oferty.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjny GOAL wyrażając przy tym zgody marketingowe, Dokonaj pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł, Zagraj pierwszy kupon SOLO, na którym znajdzie się zakład 1 lub X lub 2 na dowolny mecz 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów (7-8 listopada 2023), Minimalna stawka kuponu to 2 zł, Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 300 zł.

SSC Napoli – Union Berlin, sytuacja kadrowa

U gospodarzy na pewno zabraknie Victora Osimeha. Z kolei w ekipie z Niemiec nie będą mogli wystąpić Andras Schafer oiraz Danilho Doekhi.

SSC Napoli – Union Berlin, ostatnie wyniki

Podopieczni Rudiego Garcii w trakcie minionego weekendu przedłużyli passę bez porażki, wygrywając z Salernitaną (2:0). Napoli tym samym szybko wróciło na zwycięski szlak po remisie z AC Milan (2:2).

Zespół z Bundesligi ma natomiast na swoim koncie 12 porażek z rzędu. Union ostatnio uległ w roli gospodarza Eintrachtowi Frankfurt (0:3). Losy tej rywalizacji były praktycznie rozstrzygnięte po pierwszym kwadransie.

SSC Napoli – Union Berlin, historia

24 października obie ekipy mierzyły się ze sobą na Olympiastadion w Berlinie. Wówczas górą było Napoli, które wygrało jednym golem. Jedyną bramkę zdobył Giacomo Raspadori.

SSC Napoli – Union Berlin, kursy

Kurs na remis w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 5.00. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

SSC Napoli Remis Union Berlin 1.40 5.00 8.00 1.40 5.00 8.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2023 19:02 .

SSC Napoli – Union Berlin, przewidywane składy

Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejsze jest to, że w szeregach gospodarzy ma wystąpić Piotr Zieliński. Ciekawie zapowiadają się pojedynki Polaka z Rani Khedirą czy Leonardo Bonuccim.

SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer Rezerwowi ▼ 5 Juan Jesus 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini 99 Andre Zambo Anguissa 3 Paul Jaeckel 7 Brenden Aaronson 9 Mikkel Kaufmann 10 Kevin Volland 11 David Datro Fofana 12 Jakob Busk 16 Benedict Hollerbach 26 Jerome Roussillon 29 Lucas Tousart 33 Alex Kral 36 Aljoscha Kemlein 39 Yannic Stein SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer SSC Napoli Rudi García 4-3-3 Przewidywany skład 3-1-4-2 Przewidywany skład Union Berlin Urs Fischer Rezerwowi ▼ 5 Juan Jesus 7 Elif Elmas 14 Nikita Contini 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 29 Jesper Lindstrøm 30 Luigi D’Avino 55 Leo Østigard 59 Alessandro Zanoli 70 Gianluca Gaetano 95 Pierluigi Gollini 99 Andre Zambo Anguissa 3 Paul Jaeckel 7 Brenden Aaronson 9 Mikkel Kaufmann 10 Kevin Volland 11 David Datro Fofana 12 Jakob Busk 16 Benedict Hollerbach 26 Jerome Roussillon 29 Lucas Tousart 33 Alex Kral 36 Aljoscha Kemlein 39 Yannic Stein

SSC Napoli – Union Berlin, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygraną Napoli 0% Wygraną Unionu 0% Remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Napoli

Wygraną Unionu

Remisem

SSC Napoli – Union Berlin, transmisja meczu

Środowe spotkanie będzie emitowane w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:45. To starcie można także obejrzeć przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Idź do Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.