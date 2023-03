Napoli - Eintracht: typy, kursy, zapowiedź. Napoli jest na dobrej drodze do awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu zespół Luciano Spallettiego pewnie pokonał Eintracht 2:0 w meczu wyjazdowym, dlatego ewentualną wpadkę Azzurrich przed własną publicznością będzie można uznać za sporą sensację. Początek meczu o godzinie 21:00.

Diego Armando Maradona Liga Mistrzów SSC Napoli Eintracht Frankfurt 1.50 4.60 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2023 08:06 .

Napoli – Eintracht Frankfurt, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem jest Napoli, które pewnie wygrało w pierwszym meczu, a także ma na swoim koncie cztery wygrane w ostatnich pięciu spotkaniach. Eintracht z kolei pozostaje od czterech spotkań bez wygranej i prawdopodobnie Niemcom trudno będzie się przełamać na gorącym terenie w Neapolu. Napoli, jeśli pominiemy porażkę 0:1 z Lazio, wygrało aż sześć meczów w ostatnim czasie bez straty gola. Pamiętając przebieg pierwszego spotkania możemy spodziewać się, że tym razem neapolitańczycy również nie dadzą sobie wbić żadnej bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Napoli – Eintracht Frankfurt, sytuacja kadrowa

W zespole Napoli jedynym zawodnikiem, którego na pewno nie zobaczymy jest Raspadori. Spalletti ma jednak obawy o kondycję Mereta, Lozano i Kima, którzy mierzyli się w ostatnim czasie z różnymi problemami i przy ich występie można postawić mały znak zapytania. Eintracht musi sobie radzić bez Kolo Muaniego, który wyleciał z boiska w drugiej połowie pierwszego meczu z czerwoną kartką. Zastąpi go prawdopodobnie Rafael Borre. Ponadto Eric Ebimbe, Jesper Lindstrom i Ansgar Knauff również nie będą do dyspozycji trenera.

Napoli – Eintracht Frankfurt, ostatnie wyniki

Napoli w miniony weekend pokonało pewnie Atalantę 2:0. Azzurri zareagowali tym samym na porażkę z Lazio (0:1) z początku marca. Wcześniej zespół Luciano Spallettiego odniósł aż siedem zwycięstw z rzędu: sześć w Serie A oraz jedną w Lidze Mistrzów w pierwszym meczu 1/8 finału przeciwko Eintrachtowi. Ekipa z Neapolu pewnie przewodzi w ligowej tabeli z osiemnastopunktową przewagą na Interem Mediolan.

Eintracht może tylko z zazdrością patrzeć na wyniki Napoli. Zespół z Bundesligi ostatnie zwycięstwo odniósł 18 lutego w meczu ligowym przeciwko Werderowi Brema. Następnie przyszła porażka z Azzurrimi w Lidze Mistrzów, a także z RB Lipsk na podwórku krajowym. Ostatnie dwa mecze to remisy w Bundeslidze z Wolfsburgiem i Stuttgartem.

Napoli – Eintracht Frankfurt, historia

W pierwszym meczu obu zespołów rozegranym przed trzema tygodniami we Frankfurcie wygrało Napoli pokonując Eintracht 2:0 po golach Osimhena i Di Lorenzo. Wcześniej obie drużyny zmierzyły się w 1994 roku w 1/8 finału Pucharu UEFA. Oba spotkania zakończyły się skromnymi wygranymi Eintrachtu 1:0.

Napoli – Eintracht Frankfurt, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania według bukmacherów jest Napoli. Kursy na wygraną gospodarzy oscylują wokół 1,50. Dla porównania typy na zwycięstwo Eintrachtu wynoszą około 6,60. Przy tej okazji zachęcamy do odebrania bonusu powitalnego Superbet, który przysługuje wszystkim nowym użytkownikom dzięki zarejestrowaniu się z kodem GOAL. Łączna kwota bonusu może wynieść blisko 4000 zł, na co składa się między innymi darmowy zakład czy bonus od depozytu.

Napoli – Eintracht Frankfurt, kto awansuje

Napoli – Eintracht Frankfurt, przewidywane składy

Napoli – Eintracht Frankfurt, transmisja meczu

Środowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Napoli i Eintrachtem będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1. Serdecznie zachęcamy do obejrzenia tego pojedynku w usłudze CANAL+ Online. Standardowy miesięczny abonament z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 69 zł. Jeśli jednak skorzystacie z naszej promocji i zdecydujecie się od razu wykupić 6-miesięczną subskrypcję z góry to zapłacicie jedynie 354 zł oszczędzając aż 60 zł.

