Napoli – Como: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2024)

Napoli – Como: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanym faworytem meczu będzie Napoli. Natomiast błędem byłoby lekceważenie Como, które w ostatnich tygodniach mocno zaskakuje. Przeglądając statystyki gospodarzy z ostatnich kilku spotkań, w oczy rzuca się przede wszystkim niska liczba rzutów rożnych w trakcie meczu. Biorąc na tapet ostatnie pięć starć Partenopei wykonali ich kolejno: 1, 1, 3, 4 i 6. Moim zdaniem w nadchodzącym meczu również nie zobaczymy więcej niż maksymalnie pięć rzutów rożnych dla Napoli. Mój typ: Napoli poniżej 5.5 rzutów rożnych.

Napoli – Como: ostatnie wyniki

Antonio Conte już na początku sezonu zbiera owoce swojej pracy, którą wykonał z zespołem podczas okresu przygotowawczego. Napoli rewelacyjnie spisuje się w pierwszych meczach, czego efektem jest 1. miejsce w Serie A po 6. kolejkach z dorobkiem 13 punktów. W ubiegłym tygodniu neapolitańczycy wygrali z Monzą (2:0). Z kolei wcześniej zremisowali bezbramkowo z Juventusem. Na swoim koncie mają również zwycięstwa z Cagliari (4:0), Parmą (2:1) czy Bologną (3:0).

Na słowa uznania zasługuje postawa Como w ostatnich meczach. Choć początek sezonu nie wyglądał zbyt obiecująco, tak w ostatnich dwóch meczach zdobyli komplet sześciu punktów. Ku dużemu zaskoczeniu podopieczni Cesca Fabregasa wygrali z wyżej notowaną Atalantą (3:2). Takim samym rezultatem zakończył się również ostatni mecz z Hellasem Werona. Cenne punty wywalczyli także w konfrontacji z Bologną, remisując (2:2). Obecnie zajmują 10. miejsce w lidze z dorobkiem 8 punktów.

Napoli – Como: historia

Ostatni raz obie drużyny rywalizowały w bezpośrednim spotkaniu 20 lat temu. W sezonie 2003/2004 w rozgrywkach Serie B oba mecze wygrał zespół Como. U siebie drużyna z północy Włoch pokonała rywali (2:0), zaś na wyjeździe odniosła zwycięstwo (1:0). Co więcej, trzy ostatnie spotkania bezpośrednie to tylko i wyłącznie triumfy drużyny znad jeziora Como.

Napoli – Como: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich faworytem meczu będzie drużyna z Neapolu. Podopieczni Antonio Conto są obecnie liderem tabeli ligowej. Dodatkowo atut gry przed własną publicznością ma zapewnić im komplet punktów. Wygraną gospodarzy oszacowano z kursem ok. 1.42, zaś zwycięstwo Como można postawić z kursem ok. 7.10. Remis to współczynnik oscylujący w granicach 4.30.

Napoli – Como: kto wygra?

Napoli – Como: przewidywane składy

SSC Napoli Antonio Conte Como Cesc Fabregas SSC Napoli Antonio Conte 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-1-1 4-4-1-1 Przewidywany skład Como Cesc Fabregas Rezerwowi 5 Juan Jesus 6 Billy Gilmour 7 David Neres Campos 14 Nikita Contini 16 Rafa Marín 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 26 Cyril Ngonge 30 Pasquale Mazzocchi 37 Leonardo Spinazzola 81 Giacomo Raspadori 90 Michael Ijemuan Folorunsho 3 Marco Sala 5 Edoardo Goldaniga 6 Alessio Iovine 8 Daniele Baselli 9 Alessandro Gabrielloni 11 Andrea Belotti 14 Ali Jasim 15 Fellipe Jack 22 Mauro Vigorito 25 Pepe Jose Reina 26 Yannik Engelhardt 27 Matthias Braunöder 33 Lucas Da Cunha 36 Luca Mazzitelli 90 Simone Verdi

Napoli – Como: transmisja meczu

Transmisja piątkowego spotkania Napoli – Como będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 1 oraz Eleven Sports 4. Ponadto rywalizacja będzie dostępna online na stronie elvensports.pl. Początek meczu na Stadio Diego Armando Maradona o godzinie 18:30.

