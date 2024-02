Napoli - Barcelona: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. W środowy wieczór, w ramach 1/8 finału, dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które obecnego sezonu nie mogą zaliczyć do udanych. Występy w Lidze Mistrzów są dla nich szans na jego uratowanie.

IMAGO/900/Cordon Press Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Napoli – Barcelona, typy bukmacherskie

Środowe spotkanie na Stadio Diego Maradona nie ma wyraźnego faworyta. Na boisko w lepszych humorach na pewno wybiegną goście z Barcelony, którzy ostatnio zaczęli regularnie punktować w ligowych meczach. Teraz będą chcieli wykorzystać słabość ekipy Napoli i wypracować sobie zaliczkę przed rewanżowym spotkaniem 1/8 finału Ligi Mistrzów. FC Barcelona od dłuższego czasu regularnie trafia do bramki rywali i swoją passę powinna przedłużyć w środowy wieczór.

Napoli – Barcelona, ostatnie wyniki

Postawa obu zespołów w obecnym sezonie jest dużym rozczarowaniem. Obie drużyny zawodzą na ligowych boiskach i pozostają bez szans na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Napoli plasuje się na dopiero dziewiątym miejscu w tabeli Serie A, mając aż 27 punktów straty do liderującego Interu Mediolan. Sytuacja Dumy Katalonii nie wygląda aż tak źle, bowiem zajmując trzecią lokatę traci do prowadzącego Realu Madryt osiem punktów.

Napoli w ostatnich czterech ligowych kolejkach odniosło tylko jedno zwycięstwo, ogrywając u siebie 2:1 Hellas Verona. Ponadto drużyna dzieliła się punktami z Lazio (0:0) i Genoą (1:1), a także musiała uznać wyższość Milanu (0:1). Po ostatnim weekendzie cierpliwość stracił prezydent klubu Aurelio De Laurentiis. W efekcie dokonała się kolejna zmiana na stanowisku trenera. Waltera Mazzarriego zastąpił Francesco Calzona, dla którego mecz z Barceloną będzie debiutem na szkoleniowej ławce zespołu.

Nastroje w stolicy Katalonii w tym samym okresie znacznie się poprawiły względem wcześniejszych tygodni. Barcelona w czterech meczach w La Liga zdobyła 10 punktów. Zespół Xaviego Hernandeza w pokonanym polu zostawił Osasunę Pampeluna (1:0), Deportivo Alaves (3:1) i Celtę Vigo (2:1), a międzyczasie podzielił się punktami z Granadą (3:3).

Napoli – Barcelona, historia

Napoli i Barcelona w ostatnich sezonach miały okazję rywalizować ze sobą w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. W 2020 roku oba zespoły rywalizowały w 1/8 finału Ligi Mistrzów. W dwumeczu górą była Barcelona (1:1 w Neapolu, 3:1 w Barcelonie).

W lutym 2022 roku mierzyły się natomiast w fazie play-off Ligi Europy. Ponownie awans do kolejnej rundy wywalczyła Dyma Katalonii. Tym razem pierwszy mecz na Camp Nou zakończył się remisem 1:1, natomiast w rewanżu na Stadio Diego Armando Maradona goście wygrali 4:2.

Napoli – Barcelona, kursy bukmacherskie

Jeszcze kilka tygodni temu trudno byłoby wskazać faworyta tej rywalizacji. Postawa obu zespołów w ostatnim czasie sprawiła, że szala zaczęła przechylać się w stronę Barcelony. Widać to również po kursach oferowanych na środowy mecz przez bukmacherów. Duma Katalonii co prawda nie jest uznawana za zdecydowanego faworyta, to jednak bukmacherzy dają jej większe szanse na sukces.

Napoli – Barcelona, przewidywane składy

Z punktu widzenia polskiego kibica największym nieobecnym w zespole Napoli oczywiście będzie Piotr Zieliński. Reprezentant Polski, który zdecydował się na odejście z klubu po zakończeniu sezonu, został skreślony z listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek Ligi Mistrzów. Poza nim do dyspozycji nowego trenera Francesco Calzony są wszyscy zawodnicy, w tym Victor Osimhen, który wraca do gry w klubie po występach w Pucharze Narodów Afryki.

Na liście nieobecnych w zespole Barcelony pozostają natomiast Marcos Alonso, Alejandro Balde, Gavi, Sergi Roberto i Ferran Torres. Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ Joao Felixa.

SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez SSC Napoli Francesco Calzona 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 1 Alex Meret 3 Natan Souza 4 Diego Demme 8 Hamed Junior Traorè 14 Nikita Contini 17 Mathí­as Olivera 18 Giovanni Pablo Simeone 24 Jens Cajuste 26 Cyril Ngonge 29 Jesper Lindstrøm 30 Pasquale Mazzocchi 31 Luigi D’Avino 32 Leander Dendoncker 55 Leo Østigard 81 Giacomo Raspadori 13 Iñaki Peña 14 João Félix 15 Andreas Christensen 16 Fermín López 18 Oriol Romeu 19 Vitor Roque 20 Sergi Roberto 26 Ander Astralaga 30 Marc Casado 33 Pau Cubarsí 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort

Napoli – Barcelona, transmisja meczu

Mecz Napoli – Barcelona odbędzie się w środę (21 lutego) o godzinie 21:00. Bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek będzie można oglądać “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 1. Transmisja z meczu dostępna będzie także usłudze CANAL+ online, która dostępna jest teraz w bardzo atrakcyjnej ofercie cenowej. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony możesz zaoszczędzić względem standardowej oferty 156 zł. Za półroczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium 1 i Eleven Sports zapłacisz tylko 288 zł, co w przeliczeniu na jeden miesiąc daje zaledwie 48 zł.

