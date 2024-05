Motor Lublin – Górnik Łęczna: typy i kursy na mecz barażowy o awans do Ekstraklasy. Kto wygra półfinał i zamelduje się w finale? Przed nami bardzo ciekawe starcie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Arenie Lublin już w najbliższy czwartek, 30 maja o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin Górnik Łęczna Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 maja 2024 19:33 .

Motor Lublin – Górnik Łęczna, typy i przewidywania

Do PKO BP Ekstraklasy awansowały już dwa kluby – Lechia Gdańsk oraz GKS Katowice. O trzeci bilet do elity w barażach powalczą natomiast zespoły z miejsc 3-6 w tabeli Fortuna 1 Ligi. Motor Lublin (4) stanie naprzeciwko Górnika Łęczna (5), a Arka Gdynia (3) zmierzy się z Odrą Opole (6).

W tej zapowiedzi przyjrzymy się temu pierwszemu meczowi, w którym dojdzie do derbów Lubelszczyzny. Półfinał pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Łęczna zapowiada się więc pasjonująco. Większym doświadczeniem mogą pochwalić się Zielono-Czarni, ale młodość oraz polot to atuty Żółto-Biało-Niebieskich. Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (30 maja) o godzinie 17:30.

Warto dodać, iż w półfinale będziemy świadkami jednego spotkania, a nie dwumeczu.

Stawiam, że gospodarze już w regulaminowym czasie gry postawią na swoim i zagrają w finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Mój typ: zwycięstwo Motoru.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy na pewno zabraknie kontuzjowanego Piotra Kusińskiego, natomiast w drużynie gości nie zobaczymy zmagającego się z urazem Egzona Kryeziu. Obaj piłkarze kilka miesięcy temu zerwali więzadło krzyżowe w kolanie.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, ostatnie wyniki

Motor Lublin w dwóch ostatnich kolejkach Fortuna 1 Ligi zanotował dwa zwycięstwa – 2:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała oraz 3:1 z Resovią Rzeszów. Górnik Łęczna w tym czasie pokonał GKS Tychy 1:0, ale za to przegrał 1:3 ze Stalą Rzeszów.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, historia

Górnik Łęczna wypada lepiej od Motoru Lublin w bezpośredniej rywalizacji. Pięć poprzednich spotkań między tymi drużynami to bowiem dwa zwycięstwa Zielono-Czarnych i trzy remisy. Żółto-Biało-Niebiescy w tym czasie nie odnieśli zatem żadnej wygranej.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Motoru Lublin wynosi około 2.15, a typ na zwycięstwo Górnika Łęczna to mniej więcej 3.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.20. To starcie można obstawić u bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Motor Lublin – Górnik Łęczna, przewidywane składy

Motor: Rosa – Wójcik, Rudol, Kruk, Luberecki – Scalet, Lis, Wolski – Michał Król, Mraz, Ceglarz

Górnik: Gostmoski – Zbozień, Klemenz, De Amo, Durmus – Żyra, Łukasiak – Bednarczyk, Warchoł, Gąska – Roginić

Motor Lublin – Górnik Łęczna, kto wygra?

Motor Lublin – Górnik Łęczna, transmisja meczu

Starcie pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Łęczna transmitowane będzie zarówno w telewizji, jak i internecie. To spotkanie obejrzycie bowiem na kanale Polsat Sport 2 oraz platformie Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Arenie Lublin już w najbliższy czwartek, 30 maja o godzinie 17:30.

