Monaco – PSG: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2022)

Jedno z najciekawszych spotkań w 29. kolejce Ligue 1 to starcie Monaco kontra PSG. Gospodarze walczą o europejskie puchary. Z kolei paryżanie zmierzają po mistrzostwo Francji.

Stade Louis II, Monaco Ligue 1 AS Monaco Paris Saint-Germain 3.70 3.85 2.02 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2022 13:04 .

Monaco – PSG, typy i przewidywania

Piłkarze PSG w ubiegłym roku grali z Monaco trzy razy i w każdym ze spotkań zwyciężyli. W dodatku bez straty gola. Na uwagę zasługuje to, że paryżanie w tych trzech konfrontacjach zwyciężyli 2:0. W niedzielę taki wynik ponownie jest możliwy. My sądzimy, że zawodnicy Mauricio Pochettino wrócą do domów w dobrych nastrojach.

Monaco – PSG, sytuacja kadrowa

Philippe Clement nie będzie mógł skorzystać z minimum jednego zawodnika. Kontuzjowany jest Krepin Diatta. W gorszej sytuacji kadrowej jest zespół Mauricio Pochettino. Argentyńczyk przy ustalaniu składu musi pominąć cztery nazwiska. Problemy zdrowotne mają: Sergio Ramos, Ander Herrera, Angel Di Maria oraz Juan Bernat.

Monaco – PSG, ostatnie wyniki

Philippe Clement zdecydowanie nie może być zadowolony z tego jak spisują się jego podopieczni. Drużyna dowodzona przez belgijskiego szkoleniowca nie zdołała bowiem ani razu pokonać Bragi i odpadła w 1/8 finału Ligi Europy. Ponadto Monaco wygrało tylko jedno z pięciu poprzednich spotkań w Ligue 1, co sprawiło, że zespół ten oddalił się od strefy europejskich pucharów na sześć punktów.

W PSG wciąż rozpamiętują to co stało się w 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt (porażka i odpadnięcie z turnieju). Paryżanie wzięli się jednak w garść w ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko znajdującemu się na dnie tabeli Bordeaux. Zawodnicy Maurico Pochettino zwyciężyli 3:0 i przybliżyli się do odzyskania mistrzostwa Francji, co jest właściwie formalnością.

Monaco – PSG, historia

Dla obu ekip będzie to ósmy bój w historii. Bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść gospodarzy, którzy przegrali z Benfica tylko raz w 2009 r.

Monaco – PSG, kursy bukmacherów

Monaco – PSG, przewidywane składy

Monaco: Nubel; Sidibe, Maripan, Badiashile, Jakobs; Diop, Tchouameni, Fofana; Volland, Ben Yedder, Martins

PSG: Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mendes; Danilo, Verratti, Paredes; Neymar, Mbappé, Messi

Monaco – PSG, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 20 marca. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 38-letni Benoit Bastien. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 13:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzą Eleven Sports 2 i Canal+ Sport 2.

