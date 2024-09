AC Milan – Venezia FC: typy i kursy na mecz Serie A. Czy Rossoneri wreszcie pokażą się z dobrej strony? Póki co są w fatalnej dyspozycji i kompletnie zawodzą. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na San Siro już w najbliższą sobotę, 14 września o godzinie 20:45.

Insidefoto di andrea staccioli / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

AC Milan Venezia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2024 08:12 .

AC Milan – Venezia FC, typy i przewidywania

AC Milan zmierzy się na własnym stadionie z Venezią w meczu 4. kolejki Serie A. Rossoneri kompletnie zawodzą na początku obecnego sezonu – w tym momencie mają na swoim koncie tylko dwa oczka i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Natomiast sytuacja beniaminka jest jeszcze gorsza, bowiem ekipa z Wenecji zdobyła zaledwie punkt. Stawka tego spotkania jest więc duża. Zatem spodziewam się bardzo ciekawego widowiska.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których grała Venezia, obie drużyny strzeliły gola. Co więcej, linia obrony Milanu nie jest szczelna. Mój typ: BTTS – tak.

AC Milan – Venezia FC, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Marco Sportiello, Alessandro Florenziego, Ismaela Bennacera oraz Divocka Origiego, który został zesłany do drużyny rezerw. Natomiast niepewny jest występ takich zawodników jak Alvaro Morata i Malick Thiaw. Po stronie ekipy gości nie zobaczymy jedynie Bjarkiego Steinna Bjarkasona.

Kontuzje i zawieszenia AC Milan Zawodnik Powrót Marco Sportiello Uraz więzadła Początek października 2024 Malick Thiaw Uraz kostki Niepewny Alessandro Florenzi Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2025 Ismaël Bennacer Uraz kostki Początek grudnia 2024 Divock Origi disciplinary-action-by-club-(police-investigation,-doping,-late-for-training,-transfer-issues) Po 0 meczach

Kontuzje i zawieszenia Venezia Zawodnik Powrót Bjarki Steinn Bjarkason Uraz mięśnia Koniec września 2024

AC Milan – Venezia FC, ostatnie wyniki

Mediolański gigant póki co kompletnie zawodzi na ligowym podwórku. AC Milan zremisował 2:2 z Torino (dom), przegrał 1:2 z Parmą Calcio (wyjazd), a ostatnio podzielił się punktami w delegacji z Lazio Rzym (2:2). Venezia jest w jeszcze gorszej formie – w tym czasie uległa u siebie Torino (0:1), bezbramkowo zremisowała na wyjeździe z Fiorentiną i również w delegacji musiała uznać wyższość Lazio Rzym (1:3).

AC Milan – Venezia FC, historia

AC Milan dominuje nad Venezią w bezpośredniej rywalizacji, co zapewne nikogo nie dziwi. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy trzy wygrane Rossonerich, jeden triumf beniaminka oraz jeden remis.

AC Milan – Venezia FC, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Milanu wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Venezii to mniej więcej 8.50. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 5.50. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

AC Milan – Venezia FC, przewidywane składy

Milan: Maignan – Calabria, Tomori, Pavlović, Hernandez – Fofana, Reijnders – Pulisc, Loftus-Cheek, Leao – Abraham

Venezia: Joronen – Idzes, Svoboda, Sverko – Candela, Caviglia, Duncan, Zampano – Oristanio, Ellertsson – Pohjanpalo

AC Milan – Venezia FC, kto wygra?

AC Milan – Venezia FC, transmisja meczu

Spotkanie między Milanem a Venezią w ramach 4. kolejki Serie A będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Zawody skomentują Piotr Dumanowski oraz Tomasz Zieliński. Początek rywalizacji na San Siro już w najbliższą sobotę, 14 września o godzinie 20:45. Sędzią głównym tego meczu będzie Davide Di Marco.

