AC Milan – Empoli: typy i kursy na mecz Serie A. Kiedy ostatni raz oba zespoły mierzyły się ze sobą w lidze, po pasjonującym meczu wygrali podopieczni Stefano Pioliego. Beniaminek radzi sobie w tym sezonie nad wyraz dobrze i na dziesięć meczów przed końcem zajmuje całkiem wysokie 13 miejsce. Milan pozostaje liderem Serie A i mecz z niżej notowanym rywalem może być dobrym sprawdzianem siły, przed kluczowymi spotkaniami.

AC Milan – Empoli, typy i przewidywania

Milan korzysta z potknięć rywali i dzięki temu dalej prowadzi w ligowej tabeli. Rossoneri wygrali tylko dwa z ostatnich pięciu meczów w lidze, a mimo to dalej zajmują pierwszą pozycję. Od czasu porażki ze Spezią drużyna poczyniła jednak spore postępy i rzadko przegrywa spotkania. Co istotne do zdrowia wrócił już Zlatan Ibrahimowic, a doświadczenie Szweda uskrzydla pozostałych partnerów z ataku. Milan gra oszczędnie w ataku, jednak wciąż znajduje się w czołówce ligi pod względem liczby zdobytych bramek. Piłkarze Pioliego prezentują jednak całkiem niezły poziom defensywy, a w ostatnich pięciu spotkaniach stracili tylko trzy bramki.

Empoli jako beniaminek nie mogło sobie wyśnić lepszego sezonu. Piłkarze Aurelio Andreazzoliego zajmują stosunkowo wysoką lokatę w lidze i są niemal pewni utrzymania. W tym roku kalendarzowym Empoli nie wygrało jeszcze meczu, a o zwycięstwo na San Siro może być ciężko. Ta sztuka udała im się ostatni raz w 2007 roku. Od tamtej pory minęło jednak aż 15 lat. Mimo to w ostatnich meczach Empoli stać było na zdobycie bramki. Spodziewamy się, że nie inaczej będzie i tym razem. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

AC Milan – Empoli, sytuacja kadrowa

W barwach gospodarzy na pewno nie zobaczymy tym razem Theo Hernandeza, który pauzuje za żółte kartki. Oprócz Francuza dla trenera niedostępny będzie również Simon Kjaer, którego kontuzja wykluczyła z gry do końca sezonu. Niepewny jest także występ Tiemoue Bakayoko, który od blisko dwóch miesięcy nie pojawił się na boisku. Francuz od jakiegoś czasu popadł w niełaskę i trener Pioli rzadko korzysta z jego usług.

Szkoleniowiec Empoli będzie musiał poradzić sobie bez Nicolasa Haasa, Emmanuela Ekonga i Ricardo Marchizzy. Wszyscy wymienieni piłkarze są kontuzjowani.

AC Milan – Empoli, ostatnie wyniki

Z jednej strony Milan może pochwalić się serią ośmiu kolejnych meczów bez porażki. Z drugiej, w tym czasie odnotowali oni cztery zwycięstwa i cztery remisy. Bilans mógłby zatem być lepszy. Cenne były zwłaszcza wyjazdowe wygrane z Interem Mediolan i Napoli.

Empoli w tym roku w lidze jeszcze nie wygrało. Beniaminek Serie A ostatnie zwycięstwo ligowe zanotował 12 grudnia w 17 kolejce z Napoli. Od tamtej pory podopieczni Andreazzoliego nie wygrali żadnego z 12 kolejnych meczów. Bazują oni więc na punktach zdobytych w rundzie jesiennej.

AC Milan – Empoli, historia

W ostatnich latach oba zespoły mierzyły się ze sobą stosunkowo regularnie, a z większości tych pojedynków zwycięsko wychodził AC Milan. Na ostatnie pięć pojedynków Rossoneri wygrali trzy razy, raz zremisowali i raz przegrali z Empoli. Większość tych pojedynków obfitowała w wiele bramek.

AC Milan – Empoli, kursy bukmacherskie

Milan walczy o mistrzostwo Włoch i wygrana w meczu z Empoli powinna być dla niego obowiązkiem. Jest on wyraźnym faworytem sobotniego starcia. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą ok. 1.37.

AC Milan – Empoli, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi – Tonali, Bennacer – J. Messias, Kessie, Leao – Giroud

Empoli: Vicario – Stojanović, Tonelli, Luperto, Parisi – Żurkowski, Asllani, Bandinelli – Bajrami – Henderson, Pinamonti

AC Milan – Empoli, transmisja

Początek meczu 12 marca o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. W Internecie spotkanie obejrzycie na stronach bukmacherów: Betclic, Fortuna i STS.

