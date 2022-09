Milan – Dinamo: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan – Dinamo to środowy mecz w 2. kolejce tej edycji Ligi Mistrzów. Zdecydowanymi faworytami tego spotkania są gospodarze. Ekipa z Chorwacji chce jednak sprawić niespodziankę… Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Można w niej znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie, czy przewidywane składy klubów z Włoch oraz Chorwacji.

San Siro Liga Mistrzów, gr. E AC Milan Dinamo Zagrzeb 1.28 6.05 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 10:37 .

Milan – Dinamo: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że gospodarze staną na wysokości zadania i pokonają rywali z Chorwacji. Dla ekipy z Mediolanu to bardzo ważne spotkanie. Jeśli mistrzowie Włoch chcą awansować do kolejnej rundy, to powinni zanotować przekonujące zwycięstwo. Klub z Zagrzebia sprawił niespodziankę w inauguracyjnej potyczce. Nie da się jednak ukryć, że Dinamo jest przede wszystkim nieobliczalne na swoim stadionie. Wydaje nam się, że Milan u siebie powinien udowodnić swoją wyższość i odnieść zwycięstwo nad rywalami z Chorwacji. Może nawet dwoma lub trzema golami.

Milan – Dinamo: sytuacja kadrowa

Problemy z urazami w szeregach Milanu mają Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Divock Origi, Rade Krunić i Ante Rebić. Trener drużyny z Chorwacji ma pełen komfort. Wszyscy zawodnicy są bowiem zdrowi.

Milan – Dinamo: ostatnie wyniki

Gracze z Mediolanu rozpoczęli ten sezon Champions League dość średnio. Mistrzowie Włoch tylko zremisowali w delegacji z Salzburgiem 1:1. W ostatniej ligowej kolejce było lepiej. Milan grał przez praktycznie całą drugą połowę w dziesiątkę… Mistrzowie Włoch zdołali jednak pokonać na wyjeździe Sampdorię 2:1. Obecnie Milan jest na trzecim miejscu w rozgrywkach ligowych. Mistrzowie Włoch jeszcze nie zaznali ani jednej porażki. Ekipa z Zagrzebia sprawiła dużą niespodziankę w pierwszej kolejce. Dinamo niespodziewanie pokonało u siebie Chelsea 1:0. Taki sam wynik padł w ligowym spotkaniu. Klub z Zagrzebia ograł skromnie Goricę. Aktualnie goście zajmują zdecydowanie pierwsze miejsce w ekstraklasie chorwackiej.

Milan – Dinamo: historia

Ostatnio te drużyny rywalizowały pomiędzy sobą w sezonie 2000/01. Były to decydujące potyczki o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dwukrotnie lepsi okazali się piłkarze Milanu. Ekipa z Włoch wygrała u siebie 3:1, a na wyjeździe 3:0. Czy teraz klub z Chorwacji będzie w stanie sprawić niespodziankę?

Milan – Dinamo: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy internetowi uważają, że to spotkanie zakończy się triumfem ekipy z San Siro.

Milan – Dinamo: przewidywane składy

Milan: Maignan – Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez – Tonali, Bennacer – Saelemaekers, Diaz, Leao – Giroud

Dinamo: Livaković – Ristovski, Sutalo, Perić – Misić – Moharrami, Ljubicić, Ademi, Ivanusec, Orsić – Petković

Milan – Dinamo: transmisja

Mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów Milan – Dinamo będzie transmitowany na Polsat Sport Premium 2. Początek potyczki już o 18:45.