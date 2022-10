PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec

Miedź Legnica – Stal Mielec: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. Miedź Legnica na starcie sezonu jest zdecydowanie najsłabszym z beniaminków Ekstraklasy, co potwierdzają nie tylko wyniki, ale również postawa na boisku. Zespół z Legnicy potrzebuje bardzo punktów, których do tej pory uciułała jedynie pięć. W niedzielę będzie miała okazję poprawić te statystyki.

Miedź Legnica – Stal Mielec, typy i przewidywania

Miedzi w wielu meczach widocznie brakowało doświadczenia, które cechuje drużyny grające już dłuższy czas w Ekstraklasie. Beniaminek w wielu spotkaniach przez pewien okres prezentował się wyśmienicie, ale później tracił koncentrację i chwilę później bramki. Było tak chociażby w spotkaniu z Legią Warszawa, w którym Miedź prowadziła już 2:0. Drużyna traci mnóstwo bramek i o poprawę tego aspektu w pierwszej kolejności powinien zadbać trener Wojciech Łobodziński. W najbliższym meczu przyjdzie jej się zmierzyć na własnym stadionie ze Stalą Mielec, która zdecydowanie nie należy do najmocniejszych zespołów w stawce. Kiedy jak nie teraz, chciałoby się powiedzieć.

W tym sezonie Stal zachwycała tylko przez moment, a dokładniej dwa mecze. W ostatnich meczach jest to jednak regularny regres, a dwie porażki i bilans bramkowy 0:7 po meczach z Jagiellonią i Widzewem Łódź powinien dać sztabowi szkoleniowemu do myślenia. Ekipa z Mielca zatraciła gdzieś konsekwencję i skuteczność. W rywalizacji z drużyną z Łodzi to Stal w większości przeważała, jednak przegrała aż 0:3. Szansę na poprawę humorów piłkarze będą mieli w niedzielnej rywalizacji z jedną z najgorszych drużyn w tym sezonie, czyli Miedzią Legnica. Obok Lechii są to zespoły, które tracą najwięcej goli w lidze. Spodziewać się zatem możemy widowiska pełnego bramek. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Miedź Legnica – Stal Mielec, ostatnie wyniki

Miedź zdecydowanie nie ma się czym chwalić, jeśli chodzi o osiągane ostatnio rezultaty. Drużyna wygrała tylko jeden z ostatnich pięciu meczów ligowych, przeciwko Lechii Gdańsk. Udało mu się raz zremisować 2:2 z Koroną Kielce, a pozostałe trzy mecze zakończyły się porażkami. Nie były to duże różnice – to jeden z niewielu pozytywów przegranych meczów.

Stal ma bilans jeszcze gorszy. Licząc jedynie ostatnie mecze w Ekstraklasie, wygrała tylko raz, a pozostałe cztery przegrała. Najgorsze jest to, że w żadnym z przegranych spotkań nie udało jej się zdobyć nawet bramki. Nieźle wyglądało to w 10 kolejce z Widzewem, choć to rywale wycisnęli maksimum ze swoich akcji i strzelili trzy bramki.

Miedź Legnica – Stal Mielec, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez kontuzjowanego Damiana Trona i zawieszonego za kartki Angelo Henriqueza. W barwach Stali natomiast nie zobaczymy Barauskasa i Ciepieli. Obaj zmagają się z urazami. Wątpliwy wydaje się także występ Macieja Wolskiego, który nie zagrał z powodu kontuzji w ostatnich czterech meczach.

Miedź Legnica – Stal Mielec, historia

Oba zespoły mierzyły się w 2020 roku na poziomie 1. ligi. Wówczas Stal wygrała na wyjeździe 2:1. Rok wcześniej ekipa z Mielca również wygrała z Miedzią, tym razem 1:0 na własnym stadionie. Ogółem patrząc, w ostatnich pięciu meczach Miedź Legnica nie wygrała ze Stalą ani razu. Trzykrotnie zwyciężyli rywale, a dwa razy padł remis.

Miedź Legnica – Stal Mielec, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo dają w tym meczu gospodarzom. Kurs na wygraną Miedzi wynosi ok. 2.10, przy linii rzędu 3.65 na Stal Mielec. Stawiając na remis możemy spodziewać się kursów w granicach 3.60. Jeśli chcecie obstawiać ten mecz, warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. Oferuje on bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby z niego skorzystać, wystarczy że użyjecie naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Miedź Legnica – Stal Mielec, przewidywane składy

Miedź: Lenarcik – Martinez, Mijuskovic, Guelen, Matynia – Cacciabue, Naveda, Narsingh, Dominguez, Kobacki – Lehaire

Stal: Mrozek – Kasperkiewicz, Matras, Flis – Gerbowski, Żyra, Wlazło, Getinger – Domański, Hamulic, Lebedyński

Miedź Legnica – Stal Mielec, transmisja

Spotkanie Miedzi ze Stalą będzie transmitowane na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Początek meczu w niedzielę 2 października o godzinie 12:30. Oprócz tego będzie można obejrzeć ten mecz w internecie dzięki usłudze CANAL+ Online. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony a mieć dostęp do niej o 90 zł taniej przy zakupie pakietu na pół roku.

