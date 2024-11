dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Omar Marmoush

FC Midtjylland Eintracht Frankfurt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2024 08:36 .

Midtjylland – Eintracht, typy i przewidywania

Eintracht Frankfurt to jeden z głównych kandydatów do wygrania Ligi Europy. W tym sezonie prezentuje bardzo wysoki poziom w Bundeslidze, co przekłada się także na europejskie rozgrywki. Dziesięć punktów w czterech meczach to bilans, który może uspokajać, natomiast Eintracht pragnie jak najszybciej zapewnić sobie miejsce w pierwszej ósemce. W czwartek zmierzy się na wyjeździe z Midtjylland – rywalem, który niekoniecznie będzie łatwym do pokonania. Na papierze faworytem jest oczywiście Eintracht, który dawał w tym sezonie radę mocniejszym ekipom. Mój typ – wygrana Eintracht.

Superbet 2.07 Eintracht wygra Zagraj!

Midtjylland – Eintracht, ostatnie wyniki

Midtjylland przeżywa ostatnio wyraźnie gorszy okres. Słabo sobie radzi na krajowym podwórku, gdzie zanotowało kilka wpadek w lidze i odpadł z krajowego pucharu. W Lidze Europy ma natomiast duże szanse na awans do fazy pucharowej – w czterech meczach zgromadziło siedem punktów. Midtjylland ma na swoim koncie zwycięstwa z Royale Union SG (1-0), Maccabi Tel Aviv (2-0) oraz remis z Hoffenheim (1-1).

Eintracht Frankfurt utrzymuje z kolei znakomitą dyspozycję strzelecką, co przekłada się na satysfakcjonujące rezultaty. W Bundeslidze ten zespół jest wiceliderem tabeli, a w Lidze Europy uzbierał już dziesięć oczek. Zatrzymała go jedynie Viktoria Pilzno, z którą zremisował 3-3 w pierwszej kolejce fazy ligowej.

Midtjylland – Eintracht, historia

Midtjylland i Eintracht Frankfurt nie mieli do tej pory okazji mierzyć się ze sobą. Będzie to pierwsza taka bezpośrednia rywalizacja w historii.

Midtjylland – Eintracht, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że większe szanse na trzy punkty ma Eintracht Frankfurt. Kurs na wygraną gości wynosi średnio 2.06. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Midtjylland jest to nawet 3.50. Kurs na remis waha się z kolei między 3.65 a 3.70. Przy okazji tej rywalizacji zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Midtjylland – Eintracht, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Midtjylland

Remisem

Wygraną Eintrachtu Wygraną Midtjylland

Remisem

Wygraną Eintrachtu 0 Votes

Midtjylland – Eintracht, transmisja meczu

Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Mecz Midtjylland – Eintracht Frankfurt nie będzie transmitowany w polskiej telewizji.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.