Middlesbrough – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2022)

W najbliższy weekend nie wystartuje Premier League jaką znamy. Zostanie rozegrany tylko zaległy mecz, natomiast w sobotę wieczorem rusza pierwszy ćwierćfinał Pucharu Anglii pomiędzy Middlesbrough – Chelsea. Sprawdź naszą zapowiedź.

Middlesbrough – Chelsea, typy i przewidywania

Middlesbrough wie jak radzić sobie z wielkimi markami angielskiej ekstraklasy. Boro na swoim podwórku zapewne postarają się skupić na korzystnym rezultacie i być może celują nawet w dogrywkę czy rzuty karne. Natomiast Chelsea jest w wyśmienitej dyspozycji i bukmacherzy dają spore szanse The Blues na półfinał Pucharu Anglii.

Nasza redakcja spodziewa się wyrównanego widowiska. Londyńczycy spróbują dyktować warunku, a gospodarze zamurują dostęp do bramki. Czy dojdzie do taktycznych szachów? Całkiem możliwe, dlatego stawiamy na poniżej 2,5 bramki.

Middlesbrough – Chelsea, sytuacja kadrowa

Na sobotni ćwierćfinał Pucharu Anglii w kadrze Middlesbrough zabraknie Sporara. Zaś Chelsea zjawi się na Riverside Stadium bez Bena Chilwella.

Middlesbrough – Chelsea, ostatnie wyniki

Middlesbrough to obecnie czarny koń Pucharu Anglii. Kto by się spodziewał, ze Boro wyrzucą z turnieju gigantów Premier League, a lada moment zawalczą z zeszłorocznym triumfatorem Ligi Mistrzów. Gospodarze nie wykonali jeszcze planu minimum w Championship, bo ich celem jest trzecia lokata w tabeli, natomiast aktualnie uplasowali się na siódmej pozycji. Do rywalizacji z Chelsea podopieczni Wildera przystąpią po ważnym triumfie nad Birmingham (2:0).

Tymczasem Chelsea pomimo medialnej nagonki i kłopotów z szukaniem nowego właściciela, wciąż mknie do przodu. Thomas Tuchel umie zarządzać kryzysem, czego dowodem jest wprowadzenie The Blues do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Co więcej, londyńczycy kontynuują serię zwycięstw od momentu porażki w finale Pucharu Ligi Angielskiej, stąd też i tym razem nie zamierzają się zatrzymywać.

Middlesbrough – Chelsea, historia

Ostatni raz obie ekipy rywalizowały ze sobą w sezonie 2016/17. Wówczas Chelsea odniosła dwa zwycięstwa, najpierw wygrywając (1:0), a później (3:0). Niemniej jednak, Middlesborugh wyeliminował Man Utd czy Tottenham w poprzednich rundach Pucharu Anglii, więc The Blues mogą być następni.

Middlesbrough – Chelsea, kursy bukmacherskie

Middlesbrough – Chelsea, przewidywane składy

Middlesbrough: Lumley – McNair, Fry, Dijksteel, Taylor, Jones – Tavernier, Howson, Crooks – Balogun, Connolly

Chelsea: Kepa – Chalobah, Rudiger, Sarr, Alonso, Azpilicueta – Saul, Jorginho, Mount, Ziyech – Werner

Middlesbrough – Chelsea, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Eleven Sports 2.

