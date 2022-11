Maroko – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: reprezentanci Chorwacji

Maroko – Chorwacja: typy na mecz grupy F. W środę odbędą się kolejne spotkania w ramach mistrzostw świata w Katarze. W jednej z potyczek Marokańczycy zmierzą się z Chorwatami. Faworytami w firmach bukmacherskich są aktualni wicemistrzowie Świata. Reprezentanci Maroka chcą jednak sprawić niespodziankę. Czy im się to uda?

Al Bayt Stadium Mistrzostwa świata, gr. F Maroko Chorwacja 3.90 3.25 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 listopada 2022 19:49 .

Maroko – Chorwacja, typy i przewidywania

W tym meczu nie powinno brakować emocji. Kto wie, może to spotkanie zadecyduje o tym, która z reprezentacji narodowych zagra dalej? Nie można tego wykluczyć. Wydaje się, ze zdecydowanym faworytem do pierwszego miejsca są Belgowie. A kadry narodowe Maroka i Chorwacji najprawdopodobniej powalczą o drugie miejsce. Obie strony będą chciały zatem tutaj wygrać. Marokańczycy w pięciu poprzednich meczach strzelili dziesięć goli. Dorobek Chorwacji jest mniej okazały (osiem bramek). Te statystyki pokazują jednak, że tutaj over 2,5 jest możliwy.

Bukmacher STS oferuje bardzo dobry kurs także na BTS. Spodziewamy się tutaj zaś wielu goli. Zarówno ze strony Marokańczyków, jak i Chorwatów. Obie kadry narodowe wiedzą, że stawka tego spotkania jest spora. Marokańczycy w pięciu poprzednich meczach czterokrotnie strzelali minimum po dwie bramki. Z kolei Chorwaci od 3 czerwca 2022 roku zawsze zdobywali co najmniej gola.

Maroko – Chorwacja, ostatnie wyniki

Reprezentacja Maroka w finale kwalifikacji do mistrzostw świata w Katarze rywalizowała z DR Kongo. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 marca 2022 roku na terenie rywali. Finalnie padł wynik remisowy 1:1. Konkurenci objęli prowadzenie na początku potyczki, a autorem gola był Yoane Wissa. Do wyrównania doprowadził Tarik Tissoudali. W rewanżu (cztery dni potem) Marokańczycy pewnie triumfowali 4:1 (Azzedine Ounahi dwukrotnie, Tarik Tissoudali, Achraf Hakimi – Ben Malango Ngita).

W pięciu poprzednich spotkaniach towarzyskich Marokańczycy zanotowali trzy wiktorie i dwa remisy. Uwagę zwraca szczelna defensywa (zaledwie dwie stracone bramki). W ostatniej potyczce kontrolnej zawodnicy z tego kraju pewnie pokonali Gruzinów 3:0 (Youssef En Nesyri, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal z karnego).

Wicemistrzowie Świata zanotowali bezpośredni awans na mundial w Katarze. W swojej grupie eliminacyjnej zajęli pierwsze miejsce. Po dziesięciu spotkaniach zainkasowali 23 oczka (siedem wiktorii, dwa remisy i jedna porażka). W tych meczach Chorwaci stracili zaledwie… cztery gole.

16 listopada 2022 roku wicemistrzowie Świata rozegrali ostatni mecz towarzyski przed mundialem w Katarze. Chorwaci mierzyli się z Arabią Saudyjską. Wynik meczu został ustalony w 82. minucie. Wtedy to jedynego gola dla wicemistrzów Świata zdobył 31-letni Andrej Kramarić.

Maroko – Chorwacja, historia

Na mistrzostwach świata te reprezentacje narodowe nie grały ze sobą ani razu. Będzie to zatem premierowe spotkanie pomiędzy Marokańczykami i Chorwatami na turnieju tej rangi. W historii było zaś tylko jedno starcie tych reprezentacji – w ramach turnieju o Puchar Króla Hassana II (w 1996 roku). Wówczas Marokańczycy zremisowali z Chorwatami 2:2 (po podstawowym czasie gry). Po rzutach karnych lepsi okazali się aktualni wicemistrzowie Świata (7:6).

Maroko – Chorwacja, statystyki przed meczem

Chorwacja wygrała dwa mecze na mistrzostwach świata przeciwko afrykańskim przeciwnikom (4:0 z Kamerunem w 2014 roku i 2:0 z Nigerią w 2018 roku)

Marokańczycy w czterech poprzednich meczach nie stracili ani jednego gola

Dla reprezentacji Maroka będzie to szósty występ na mistrzostwach świata

Marokańczycy wygrali tylko jeden z ostatnich dziesięciu meczów na mistrzostwach świata. Było to w 1998 roku. Wtedy to zawodnicy tej kadry pokonali Szkotów 3:0 – w fazie grupowej

Dla Chorwacji to też będzie szósty występ na turnieju mistrzostw świata

Maroko – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Firmy bukmacherskie są zgodne. Większe szanse na zanotowanie zwycięstwa przyznają drużynie narodowej Chorwacji. Kursy na to środowe spotkanie są jednak dość wyrównane, dlatego nie można wykluczyć żadnego rezultatu.

Maroko – Chorwacja, przewidywane składy

Maroko: Bounou – Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui – Amrabat, Ounahi – Amallah, Ziyech, Boufal – En-Nesyri

Chorwacja: Livaković – Juranović, Sutalo, Gvardiol, Sosa – Modrić, Brozović, Kovacić – Vlasić, Livaja, Perisić

Maroko – Chorwacja, kto wygra?

Maroko – Chorwacja, transmisja meczu

Środowy mecz – na mistrzostwach w Katarze – pomiędzy Marokańczykami i Chorwatami rozpocznie się o godzinie 11:00. Transmisja z tej potyczki będzie zaś dostępna na kanałach TVP2 i TVP Sport.

