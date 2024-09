PressFocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Manchester United – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Kibicom Manchesteru United zapewne trudno o optymizm przed konfrontacją na Old Trafford. Na ich korzyść działa niemoc Tottenhamu w meczach wyjazdowych. Londyńczycy nie mieli jeszcze okazji grać w delegacji z żadnym angielskim gigantem, a i tak nie spisali się najlepiej. Na swoim koncie mają remis z będącym beniaminkiem Leicester, porażkę z Newcastle oraz wywalczone w końcówce spotkania zwycięstwo w niżej notowanym Coventry. To sprawia, że w Manchesterze raczej nie dojdzie do powtórki z 2020 roku, gdy Tottenham wygrał tu aż 6:1. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Manchester United – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

Po rywalizacji w europejskich pucharach brak nowych kontuzji w ekipie Manchesteru United. Tym samym wciąż niedostępni ze względów zdrowotnych są: Tyrell Malacia, Leny Yoro, Victor Lindelof oraz Luke Shaw. Po stronie Tottenhamu również nic się nie zmieniło. Niezdolni do gry są Richarlison i Wilson Odobert. Son powinien być gotowy na niedzielę.

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Koniec listopada 2024 Leny Yoro Uraz nogi Początek grudnia 2024 Victor Lindelof Uraz mięśnia Początek października 2024 Luke Shaw Kontuzja łydki Początek października 2024

Kontuzje i zawieszenia Tottenham Zawodnik Powrót Richarlison Uraz mięśnia Koniec października 2024 Wilson Odobert Uraz ścięgna udowego Połowa października 2024 Heung-Min Son Naciągnięty mięsień Niepewny

Manchester United – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Mimo przerwy reprezentacyjnej Manchester United zdążył rozegrać we wrześniu już pięć meczów. Większość z nich zakończyła się rozczarowaniem. Czerwone Diabły nie potrafiły zacząć zmagań w Lidze Europy od zwycięstwa (remis 1:1 z Twente). Podziałem punktów zakończyła się także ligowa potyczka z Crystal Palace. Na domiar złego w bitwie o Anglię triumfował Liverpool (0:3). Na pocieszenie kibicom Manchesteru United pozostaje awans do kolejnej rundy Pucharu Ligi Angielskiej oraz komplet punktów z Southampton.

Łatwo we wrześniu nie miał także Tottenham, dla którego największą bolączką pozostają przegrane derby Londynu z Arsenalem. Koguty nie zdobyły także choćby punktu w konfrontacji z Newcastle United. Ange Postecoglou poprowadził natomiast drużynę do pucharowych zwycięstw w Lidze Europy oraz Pucharze Ligi Angielskiej. W międzyczasie Tottenham ograł Brentford.

Manchester United – Tottenham Hotspur, historia

Gdyby potyczki tych drużyn z zeszłego sezonu byłyby dwumeczem, to zwycięsko z tej konfrontacji wyszedłby Tottenham. Londyńczycy w meczu rozgrywanym u siebie, stanęli na wysokości zadania i wygrali 2:0. Tego samego nie dokonał Manchester United, który musiał zadowolić się remisem 2:2.

Manchester United – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym niedzielnego spotkania są gospodarze. Jeżeli uważasz, że drużyna gospodarzy jest w stanie wygrać, to kurs na taki scenariusz oscyluje w graniach 2.27-2.35. Z kolei typ na zwycięstwo przyjezdnych to mniej więcej 2.75. Natomiast kurs na remis jest szacowany na około 3.70. Przy okazji meczu Manchester United – Tottenham Hotspur zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Manchester United – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag Tottenham Ange Postecoglou Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Tottenham Ange Postecoglou Rezerwowi 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 9 Rasmus Højlund 17 Alejandro Garnacho 18 Casemiro 21 Antony Matheus dos Santos 25 Manuel Ugarte 35 Jonny Evans 6 Radu Dragusin 14 Archie Gray 15 Lucas Bergvall 16 Timo Werner 20 Fraser Forster 24 Djed Spence 29 Pape Sarr 30 Rodrigo Bentancur

Manchester United – Tottenham Hotspur, kto wygra?

Manchester United – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Mecz między Manchesterem United a Tottenhamem będzie transmitowany w internecie. Spotkanie w ramach 6. kolejki Premier League możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay.

Przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski Adrian Olek i Paweł Grabowski. Początek hitowego meczu na Old Trafford już w najbliższą niedzielę, 29 września o godzinie 17:30.

