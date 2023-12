Manchester United – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

Manchester United – Bournemouth: typy i kursy na mecz Premier League. Czy Czerwone Diabły odniosą kolejne zwycięstwo? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 9 grudnia o godzinie 16:00

PressFocus Na zdjęciu: Scott McTominay

Manchester United Bournemouth Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 grudnia 2023 16:24 .

Manchester United – Bournemouth, typy i przewidywania

Manchester United w sobotę po południu na własnym stadionie podejmie Bournemouth w spotkaniu 16. kolejki Premier League. Ekipa Erika ten Haga jest podbudowana zwycięstwem nad Chelsea (2:1), jednak zespół prowadzony przez Andoniego Iraolę w ostatnich tygodniach prezentuje się naprawdę dobrze. Czy klub z Old Trafford po tej serii gier wskoczy do TOP 5 ligowej tabeli? Przekonamy się już w ten weekend.

Czerwone Diabły nie mają szczelnej defensywy, a Wisienki w czterech poprzednich meczach zdobywały przynajmniej dwie bramki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Manchester United – Bournemouth, sytuacja kadrowa

Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Amad Diallo Uraz kostki Niepewny Lisandro Martínez Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Casemiro Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Christian Eriksen Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Mason Mount Kontuzja łydki Niepewny Raphael Varane Nieznany Niepewny Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia knee-surgery Nieznany Amad Diallo Uraz kostki Niepewny Lisandro Martínez Uraz stopy Połowa stycznia 2024 Casemiro Uraz ścięgna udowego Początek stycznia 2024 Christian Eriksen Kontuzja kolana Połowa grudnia 2023 Mason Mount Kontuzja łydki Niepewny Raphael Varane Nieznany Niepewny Jadon Sancho Nie zagra Po 34 meczach

Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Koniec grudnia 2023 Emiliano Marcondes Uraz stopy Koniec grudnia 2023 Tyler Adams Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Alex Scott Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Max Aarons Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Lloyd Kelly Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Darren Randolph Nieznany Koniec stycznia 2024 Bournemouth Zawodnik Powrót Ryan Fredericks Kontuzja łydki Koniec grudnia 2023 Emiliano Marcondes Uraz stopy Koniec grudnia 2023 Tyler Adams Uraz ścięgna udowego Początek lutego 2024 Alex Scott Kontuzja kolana Koniec stycznia 2024 Max Aarons Uraz ścięgna udowego Połowa grudnia 2023 Lloyd Kelly Uraz ścięgna udowego Koniec grudnia 2023 Darren Randolph Nieznany Koniec stycznia 2024

Manchester United – Bournemouth, ostatnie wyniki

Podopieczni Erika ten Haga podnieśli się po porażce 0:1 z Newcastle United i ostatnio pokonali Chelsea 1:0 w hitowym starciu Premier League. Natomiast drużyna prowadzona przez Andoniego Iraolę na ligowym podwórku wygrała 2:0 z Crystal Palace oraz zremisowała 2:2 z Aston Villą.

Manchester United – Bournemouth, historia

Manchester United wygląda bardzo dobrze w bezpośredniej rywalizacji z Bournemouth. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich spotkań między tymi zespołami, to odnotujemy aż cztery wygrane Czerwonych Diabłów i tylko jedno zwycięstwo Wisienek. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Manchester United – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są gospodarze. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi około 1.60, a typ na zwycięstwo Bournemouth to mniej więcej 5.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Bournemouth, przewidywane składy

Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 11 Rasmus Højlund 15 Sergio Reguilón 21 Antony Matheus dos Santos 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 35 Jonny Evans 6 Chris Mepham 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 11 Dango Ouattara 16 Marcus Tavernier 21 Kieffer Moore 26 Gavin Kilkenny 29 Philip Billing 42 Mark Travers Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Manchester United Erik ten Hag 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Bournemouth Andoni Iraola Rezerwowi ▼ 1 Altay Bayindir 4 Sofyan Amrabat 11 Rasmus Højlund 15 Sergio Reguilón 21 Antony Matheus dos Santos 23 Luke Shaw 28 Facundo Pellistri 34 Donny van de Beek 35 Jonny Evans 6 Chris Mepham 7 David Brooks 8 Joe Rothwell 11 Dango Ouattara 16 Marcus Tavernier 21 Kieffer Moore 26 Gavin Kilkenny 29 Philip Billing 42 Mark Travers

Manchester United – Bournemouth, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Man United 0% remisem 0% zwycięstwem Bournemouth 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Man United

remisem

zwycięstwem Bournemouth

Manchester United – Bournemouth, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Old Trafford już w najbliższą sobotę, 9 grudnia o godzinie 16:00.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.