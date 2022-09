Manchester United – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź. Mecz Manchesteru United z Arsenalem to zdecydowanie największy hit 6. kolejki angielskiej Premier League. Czerwone Diabły po słabym początku sezonu znaleźli dobrą formę w ostatnich spotkaniach, z kolei Kanonierzy od samego początku rozgrywek spisują się znakomicie. Wielkie emocje w niedzielnym spotkaniu są gwarantowane. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

Old Trafford Premier League Manchester United Arsenal 2.60 3.60 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 września 2022 09:06 .

Manchester United – Arsenal, typy i przewidywania

Manchester United rozpoczął sezon od dwóch porażek, jednak obecnie notuje serię trzech zwycięstw, a w ostatnich dwóch zachował czyste konto. Arsenal ma na swoim koncie komplet pięciu zwycięstw w tegorocznej kampanii, jednak będzie to największy sprawdzian Kanonierów w trwającym sezonie. Ciężko wskazać faworyta tego niedzielnego hitu Premier League, jednak przy tak dobrze grającym Arsenalu Czerwone Diabły mogą mieć spore problemy z wywalczeniem choćby remisu w tym pojedynku. Ponadto, w ostatnich pięciu spotkaniach tych drużyn aż trzykrotnie zwyciężał zespół z Londynu. Dwa ostatnie spotkania przyniosły aż dziewięć goli i patrząc na obecną formę obu drużyn tym razem może być podobnie. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Betfan 1,67 bramki powyżej 2,5 Odwiedź Betfan

Manchester United – Arenal, sytuacja kadrowa

Victor Lindelof wrócił do treningów w środku tygodnia po trzech tygodniach przerwy i powinien znaleźć się tutaj w składzie meczowym Manchesteru United. Anthony Martial nadal leczy kontuzję i nie będzie do dyspozycji ten Haga. Media przewidują, że holenderski menedżer postawi na sprawdzoną jedenastkę z Premier League, natomiast roszad dokona dopiero w kolejnym meczu Ligi Europy. Jeśli chodzi o Arsenal to Thomas Partey i Oleksandr Zinchenko raczej nie wrócą na czas, by w niedzielę zmierzyć się z Manchesterem United. Z kolei występ Odegaarda i Ramsdale’a stoi pod znakiem zapytania. Obaj zmagają się z urazami i o ewentualnym występie któregoś tych z zawodników Mikel Artetea zdecyduje na krótko przed spotkaniem.

Manchester United – Arsenal, ostatnie wyniki

Manchester United po dwóch porażkach z rzędu na początku sezonu z Brentford i Brighton zaliczyło trzy kolejne zwycięstwa. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 2:1 oraz Southampton i Leicester City po 1:0. Podopieczni ten Haga dzięki tym sukceson awansowali już na piąte miejsce w tabeli Premier League.

Arsenal jest liderem tabeli Premier League jako jedyna drużyna z kompletem zwycięstw w tym sezonie. Kanonierzy na swoim rozkładzie mają już triumfy z Crystal Palace, Leicester, Bournemouth, Fulham i Aston Villą.

Manchester United – Arsenal, historia

W poprzednim sezonie na Old Trafford wygrał Manchester United, który zwyciężył 3:2. W Londynie lepszy był natomiast Arsenal, który wygrał 3:1. W ostatnich pięciu spotkaniach tych drużyn aż trzykrotnie zwyciężali Kanonierzy, raz Czerwone Diabły, a raz był remis.

Manchester United – Arsenal, typy bukmacherskie

Kursy na zwycięstwo Manchesteru United oraz Arsenalu są bardzo zbliżone, co tylko pokazuje, jak trudno wskazać w tym pojedynku faworyta. Kursy na wygraną Czerwonych Diabłów lub Kanonierów oscylują wokół 2,60. Największy kurs jest przewidziany na remis i wynosi około 3,55.

Manchester United – Arsenal, przewidywane składy

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Fernandes, McTominay, Eriksen, Sancho, Rashford, Elanga

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, Saliba, Magalhaes, Tierney, Xhaka, White, Saka, Rowe, Martinelli, Gabriel Jesus

Manchester United – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie 6. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem United i Arsenalem będzie można obejrzeć za pomocą platformy streamingowej Viaplay dostępnej w Internecie oraz aplikacji mobilnej. Dostęp do meczów angielskiej ekstraklasy mają także posiadacze telewizji satelitarnej CANAL+ w ramach abonamentu. Początek meczu w niedzielę o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.