PressFocus Na zdjęciu: Sporting Lizbona - Manchester City

Manchester City – Sporting: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Rywalizacja w tej parze została już rozstrzygnięta w połowie lutego, kiedy w pierwszym spotkaniu w Lizbonie drużyna Josepa Guardioli odniosła efektowne zwycięstwo. Teraz Obywatelom pozostało już tylko dopełnić formalności.

Etihad Stadium Liga Mistrzów Manchester City Sporting Lizbona 1.17 9.25 19.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2022 22:12 .

Manchester City – Sporting, typy na mecz i przewidywania

Środowe spotkanie jest formalnością, bowiem sprawa awansu do ćwierćfinału została rozstrzygnięta w pierwszym pojedynku. Trener Manchesteru City Josep Guardiola może postawić w tym meczu na dublerów, a także kilku młodych zawodników, którzy na co dzień nie mają szans na regularne występy. Z kolei Sporting z pewnością będzie chciał uniknąć drugiej w ciągu kilku tygodni klęski.

Murowanym faworytem do wygranej są gospodarze, ale tym razem nie spodziewamy się festiwalu bramek. Dlatego też stawiamy na to, że w środowy wieczór padną maksymalnie trzy gole. Nasz typ: poniżej 3,5 bramki

Fortuna 1.77 poniżej 3,5 bramki Zagraj!

Manchester City – Sporting, sytuacja kadrowa

Dzięki efektownej wygranej 5:0 w pierwszym meczu menedżer Manchesteru City Josep Guardiola może dokonać kilku roszad w składzie i dać odpocząć niektórym piłkarzom. Przeciwko Sportingowi na pewno nie zagrają pauzujący za kartki Kyle Walker oraz kontuzjowani Nathan Ake, Ruben Dias i Joao Cancelo.

W zespole z Lizbony na pewno nie zobaczymy zawieszonego Matheusa Nunesa.

Manchester City – Sporting, ostatnie wyniki

Manchester City do dwumeczu przystępował w roli zdecydowanego faworyta, ale nikt nie spodziewał się, że już po pierwszym spotkaniu będzie praktycznie pewny gry w ćwierćfinale. Rozegrany w połowie lutego mecz w Lizbonie zakończył się efektowną wygraną 5:0 gości.

W międzyczasie obie drużyny rozegrały po cztery spotkania. Kilka dni po triumfie w Lizbonie Manchester City niespodziewanie przegrał u siebie 2:3 z Tottenhamem Hotspur, ale w kolejnych trzech spotkaniach odniósł komplet zwycięstw. W ligowej rywalizacji ograł Everton (1:0) i Manchester United (4:1), a meczu Pucharu Anglii pokonał 2:0 Peterborough.

Sporting w trzech ostatnich ligowych meczach zdobył siedem punktów – 3:0 z Estoril, 1:1 z Maritimo i 2:0 z Aroucą. W półfinałowym meczu Pucharu Portugalii musiał natomiast uznać wyższość FC Porto (1:2).

Manchester City – Sporting, historia

Dla obu zespołów będzie to czwarta konfrontacja na europejskich boiskach. Poza rozegranym kilka tygodni temu meczem w Lizbonie, w którym na listę strzelców wpisywali się Riyad Mahrez, Bernardo Silva (dwukrotnie), Phil Foden i Raheem Sterling, obie drużyny mierzyły się ze sobą dziesięć lat temu w 1/8 finału Ligi Europy. W dwumeczu górą był Sporting. Pierwsze spotkanie w Lizbonie zakończył się skromną wygraną gospodarzy, natomiast w rewanżu 3:2 wygrał Manchester City. To jednak Portugalczycy dzięki bramkom zdobytym na wyjeździe awansowali do ćwierćfinału.

Manchester City – Sporting, kursy

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości. Patrząc na kursy oferowane przez nich na środowy mecz, każdy inny wynik niż wygrana Manchesteru City będzie sensacją. Kurs Fortunie na wygraną gości wynosi obecnie aż 24.00. Warto rozważyć skorzystanie w tym wypadku z darmowego zakładu 20 zł, który można otrzymać rejestrując konto i wykorzystując Fortuna kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Sporting, przewidywane składy

Manchester City: Ederson – Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinczenko – Bernardo Silva, Fernandinho, Guendogan – Gabriel Jesus, Delap, Sterling

Sporting: Adan – Inacio, Coates, Feddal – Porro, Braganca, Ugarte, Vinagre – Santos, Sarabia – Paulinho

Manchester City – Sporting, transmisja meczu

Środowy rewanż 1/8 finału Ligi Mistrzów będziemy mogli obejrzeć “na żywo” na kanale Polsat Sport Premium 2 oraz za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Teraz możecie uzyskać do niej dostęp na 30 dni zupełnie za darmo. Wystarczy zarejestrować konto w Fuksiarzu, a następnie w ciągu 48 godzin dokonać depozytu o wartości 50 zł. Po spełnieniu tych warunków w ciągu 48 godzin otrzymamy od bukmachera darmowy dostęp.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebet 20zł Jeden z liderów rynku Sprawdź! +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.