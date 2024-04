Manchester City – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (20.04.2024)

Manchester City - Chelsea: typy i kursy na półfinał Pucharu Anglii. Dwa mecze na londyńskim Wembley wyłonią w ten weekend finalistów krajowego pucharu. Jednym z faworytów do awansu jest Manchester City.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Manchester City Chelsea Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 13:42 .

Manchester City – Chelsea, typy bukmacherskie

Manchester City po odpadnięciu z Ligi Mistrzów w tym tygodniu, nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie. Obywatele są wyraźnym faworytem do zwycięstwa i awansu do finału Pucharu Anglii, ale muszą się liczyć z trudną przeprawą przeciwko Chelsea. Tym bardziej, że mecz rozegrany zostanie na londyńskim Wembley. Ekipa Josepa Guardioli na pewno jest jednak mocno podrażniona. Ja nie widzę tutaj innej możliwości niż awans Manchesteru City. W tym miejscu zwracam uwagę na ofertę Totalbet, który pozwala postawić taki zakład po kursie 200.00. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej. Mój typ: awans Man City

Kurs 200 na awans Manchesteru City

Bardzo ciekawą ofertę na półfinałowy pojedynek Pucharu Anglii przygotował Totalbet. Podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji będziesz mógł zagrać zakład na awans Manchesteru City po kursie 200.00. Poniżej krok po kroku wyjaśniam jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Totalbet z kodem GOAL. Zaznacz przy tym zgody marketingowe Zagraj pierwszy po rejestracji konta kupon SOLO zawierający typ na awans Manchesteru City Maksymalna stawka kuponu to 1 zł Jeżeli Manchester City wywalczy awans, otrzymasz wygraną z kuponu oraz bonus o wartości 200 zł Pamiętaj o pełnej aktywacji konta (konto musi zostać potwierdzone w ciągu 24h od zakończenia meczu).

Manchester City – Chelsea, ostatnie wyniki

Ostatnie dni były dla Manchesteru City słodko-gorzkie. Drużyna Josepa Guardiola przed tygodniem efektownie 5:1 pokonała Luton Town i wykorzystując potknięcia Liverpoolu i Arsenalu objęła prowadzenie w tabeli Premier League. W środę pożegnała się jednak z rozgrywkami Ligi Mistrzów, przegrywając po rzutach karnych z Realem Madryt. Odpadnięcie w ćwierćfinale to duży cios dla kibiców oraz drużyny z Manchesteru. Zespół może się jedynie zrehabilitować sukcesem na krajowej arenie, jakim będzie wywalczenie dubletu.

Chelsea, choć obecny sezon raczej może spisać na straty, do sobotniego spotkania przystąpi w dobrych nastrojach. The Blues w ostatnich tygodniach notują zwyżkę formy, co zaprocentowało kilka efektownymi wynikami. Drużyna Mauricio Pochettino w tym miesiącu odniosła dwa zwycięstwa – 4:3 z Manchesterem United i 6:0 z Evertonem, a także zaliczyła remis z Sheffield United (2:2). Zespół z zachodniego Londynu zdaje sobie jednak sprawę, że musi wznieść się na wyżyny swoich możliwości, aby mieć szansę na nawiązanie walki z Manchesterem City.

Manchester City – Chelsea, historia

W tym sezonie obie drużyny mierzyły się już dwukrotnie na boiskach Premier League. Oba spotkania zakończyły się remisami. W listopadowym meczu na Stamford Bridge kibice obejrzeli aż osiem goli, a mecz zakończył się wynikiem 4:4. Drugi mecz rozegrany został w połowie lutego na Etihad Stadium. Tym razem padł rezultat 1:1.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że Chelsea nie wygrała żadnego z ośmiu ostatnich oficjalnych spotkań z Manchesterem City. Obywatele w tym czasie triumfowali aż sześć razy. The Blues ostatni raz sposób na pokonanie swojego najbliższego rywala znaleźli w 2021 roku, mierząc się z nim w finale Ligi Mistrzów.

Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Manchester City jest faworytem sobotniego spotkania, to nie podlega dyskusji. Kurs na wygraną Manchesteru City to około 1.62 (62% szans na zwycięstwo). Rozważając zakład na wygraną Chelsea kurs wynosi nawet 5.25 (20% szans). Tutaj jednak zwracam uwagę na ofertę Totalbet. Zakładając konto z kodem GOAL i spełniając warunki promocji, będziesz mógł postawić na awans Man City po bardzo wysokim kursie 200.00.

Manchester City – Chelsea, typ kibiców

Kto awansuje do finału? Manchester City 67% Chelsea FC 33% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Manchester City

Chelsea FC

Manchester City – Chelsea, przewidywane składy

Szkoleniowiec Manchesteru City Josep Guardiola przed ostatnim meczem z Realem Madryt miał do dyspozycji praktycznie wszystkich zawodników. Przed meczem z Chelsea może to jednak ulec zmianie. Do ostatniej chwili może się bowiem wahać występ takich zawodników jak Manuel Akanji, Kevin De Bruyne czy Erling Haaland.

W drużynie Chelsea na pewno zabraknie kilku kontuzjowanych piłkarzy. Na liście nieobecnych są Wesley Fofana, Reece James czy Christopher Nkunku. Pod znakiem zapytania stoją natomiast występy między innymi Raheema Sterlinga i Enzo Fernandeza.

Man City: Ortega – Walker, Stones, Dias, Ake – Rodri; Foden, De Bruyne, Alvarez, Doku – Haaland

Chelsea: Petrović – Gusto, Chalobah, Silva, Chilwell – Caicedo, Fernandez – Palmer, Gallagher, Sterling – Jackson

Manchester City – Chelsea, transmisja meczu

Półfinałowy mecz Pucharu Anglii pomiędzy Manchesterem City i Chelsea rozegrany zostanie w sobotę (20 kwietnia) o godzinie 18:15. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu, korzystając z usługi STS TV. Aby mieć dostęp do transmisji, wystarczy zarejestrować konto z kodem GOAL oraz zagrać dowolny zakład za minimum 2 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.