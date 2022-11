Manchester City – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Julian Alvarez

Manchester City – Chelsea: typy i kursy na mecz Carabao Cup. Już w trzeciej rundzie rozgrywek o Puchar Ligi Angielskiej czeka nas hit. Na Etihad Stadium zmierzą się dwie drużyny, które śmiało można było zaliczać do faworytów do końcowego triumfu. Jedna z nich pożegna się z rozgrywkami już na typ etapie.

Etihad Stadium Carabao Cup Manchester City Chelsea 1.50 4.85 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2022 14:50 .

Manchester City – Chelsea, typy i przewidywania

Faworytem do awansu do kolejnej rundy jest Manchester City, który jednak do środowego spotkania może przystąpić z wieloma roszadami w składzie. To nas powstrzymuje przed zagraniem czystej “jedynki”. Zdecydowaliśmy się pójść w innym kierunku i postawić na maksymalnie trzy gole w tym spotkaniu. W ostatnim czasie pojedynki tych drużyn nie obfitowały w gole i taki scenariusz miał miejsce w pięci ostatnich konfrontacjach. Nasz typ: poniżej 3,5 bramki

Manchester City – Chelsea, ostatnie wyniki

Obie drużyny do środowego spotkania przystąpią w zupełnie odmiennych nastrojach, co jest efektem ich wyników w rozgrywkach ligowych. Zdecydowanie lepsze panują w obozie Manchesteru City, który plasuje się obecnie na drugim miejscu w tabeli ustępując jedynie Arsenalowi. Na Etihad Stadium zapomnieli już o niedawnej porażce z Liverpoolem (0:1). Od tamtej pory odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu w Premier League, pozostawiając w pokonanym polu Brighton, Leicester City i Fulham.

Chelsea na ligowych boiskach pozostaje z kolei bez wygranej od 16 października, kiedy wygrała na wyjeździe 2:0 z Aston Villą. W kolejnych czterech meczach zespół Grahama Pottera zdobył tylko dwa punkty. Po remisach z Brentfordem (0:0) i Manchesterem United (1:1) przyszły dwie porażki z Brighton (1:4) i Arsenalem (0:1). Pocieszeniem dla kibiców The Blues nie jest nawet dobra postawa w Lidze Mistrzów, w której Chelsea wygrała cztery ostatnie mecze.

Manchester City – Chelsea, historia

Obie drużyny nie miały jeszcze okazji mierzyć się ze sobą w tym sezonie. W sezonie 2021/22 oba ligowe spotkania zakończyły się skromnymi wygranymi 1:0 Manchesteru City. Obywatele w ten sposób przełamali serię Chelsea, która mogła się pochwalić trzema wygranymi z rzędu w bezpośrednich pojedynkach. Co ciekawe, w żadnej z pięciu ostatnich konfrontacji tych drużyn nie padły więcej niż trzy bramki.

Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Manchester City jest uważany przez bukmacherów za faworyta środowego spotkania. Jasno wskazują na to kursy oferowane przez nich na to spotkanie. Przykładowo na wygraną Obywateli w podstawowym czasie gry kurs maksymalnie wynosi 1.50. Z kolei na zwycięstwo Chelsea przekracza nawet 6.00. Grając na ten mecz możesz skorzystać w STS z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który otrzymasz podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Chelsea, przewidywane składy

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola nie będzie miał do swojej dyspozycji pauzującego za kartki Joao Cancelo, a także zmagających się z problemami zdrowotnymi Kyle’a Walkera i Kalvina Phillipsa. Mało prawdopodobnie jest również to, że w wyjściowym składzie Obywateli zobaczymy będącego już w pełni sił Erlinga Haalanda. Kolejną szansę występu od pierwszej minuty powinien otrzymać Julian Alvarez.

Sporych roszad w wyjściowym składzie można spodziewać się również w drużynie Chelsea. Na murawie na pewno zabraknie Wesleya Fofany, Reece’a Jamesa, Bena Chilwella, Kepy Arrizabalagi i N’golo Kante.

Man City: Ortega – Lewis, Dias, Laporte, Gomez – Palmer, Rodri, Foden – Mahrez, Alvarez, Grealish

Chelsea: Mendy – Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella – Gallagher, Zakaria, Kovacić – Ziyech, Broja, Pulisic

Manchester City – Chelsea, transmisja meczu

Transmisja środowego spotkania trzeciej rundy Carabao Cup pomiędzy Manchesterem City i Chelsea będzie dostępna tylko na platformie streamingowej Viaplay. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i skomentują go Przemysław Pełka i Michał Zachodny.

