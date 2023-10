fot. Imago/John Walton Na zdjęciu: Manchester City

Man City – Brighton, typy i przewidywania

Brighton w ostatnich miesiącach stało się oczkiem w głowie brytyjskich mediów, które zachwycają się atrakcyjną grą i sposobem budowania kadry zespołu. Roberto De Zerbi jest z kolei traktowany jako wymarzony następcą Pepa Guardioli w Manchesterze City. Pochlebnie o nim wypowiadał się sam Hiszpan, który nieustannie jest pod wrażeniem ciężkiej pracy, jaką wkłada w swoją drużynę. W sobotę te dwie ekipy zmierzą się na Etihad Stadium. Zarówno Manchester City, jak i Brighton nie notują najlepszego okresu, choć to spotkanie wciąż można określić mianem hitowego. Mój typ – powyżej 3,5 gola.

Man City – Brighton, sytuacja kadrowa

W ekipie Manchesteru City zabraknie jedynie kontuzjowanego Kevina De Bruyne. Do gry wróci natomiast Rodri, który w ostatnich meczach pauzował w związku z zawieszeniem za czerwoną kartkę. Bez Hiszpana Obywatele radzili sobie bardzo słabo.

Do sobotniego meczu Brighton przystąpi osłabione brakiem Julio Enciso, Pervisa Estupiniana i Jakuba Modera.

Man City – Brighton, ostatnie wyniki

Manchester City w ostatnich tygodniach złapał wyraźną zadyszkę. Przed reprezentacyjną przerwą przegrał hitowe starcie z Arsenalem (0-1), tracąc przy tym fotel lidera tabeli Premier League. Wcześniej Obywatele niespodziewanie ulegli w spotkaniach z Wolverhampton (1-2) oraz Newcastle United (0-1). Mecz ze Srokami miał natomiast miejsce w Pucharze Ligi Angielskiej.

Brighton również nie notuje najlepszego okresu, a na wygraną czeka od blisko miesiąca. Ostatnia kolejka Premier League zakończyła się dla Mew podziałem punktów z Liverpoolem (2-2). Wcześniej zremisowały także z Marsylią w meczu fazy grupowej Ligi Europy (2-2).

Man City – Brighton, historia

W minionym sezonie Brighton napsuło Manchesterowi City nieco krwi. Wiosną na Amex Stadium padł w Premier League bramkowy remis (1-1). Przed własną publicznością lepsi okazali się natomiast Obywatele, którzy wygrali 3-1. Po raz ostatni Mewy ograły mistrza Anglii w 2021 roku.

Man City – Brighton, kursy bukmacherskie

Man City – Brighton, przewidywane składy

Man City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Gvardiol, Rodri, Kovacić, Silva, Alvarez, Grealish, Haaland

Brighton: Steele, Groos, Dunk, Igor, March, Gilmour, Dahoud, Adingra, Pedro, Mitoma, Ferguson

Man City – Brighton, kto wygra?

Man City – Brighton, transmisja meczu

Sobotni mecz 9. kolejki Premier League pomiędzy Manchesterem City a Brighton rozpocznie się o godzinie 16. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na CANAL+ Sport 2 oraz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

