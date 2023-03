Manchester United – Fulham: typy i kursy na mecz Pucharu Anglii. Czerwone Diabły po wygraniu EFL Cup walczą o kolejne trofeum w tym sezonie. W ćwierćfinale FA Cup na ich drodze stanie zespół The Whites. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Old Trafford w najbliższą niedzielę 19 marca o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Old Trafford FA Cup Manchester United Fulham 1.47 4.75 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 marca 2023 18:35 .

Manchester United – Fulham, typy i przewidywania

Manchester United w poprzedniej rundzie FA Cup wyeliminował West Ham United (3:1), a Fulham poradziło sobie z Leeds United (2:0). Teraz obie ekipy staną naprzeciw siebie w ćwierćfinale tych rozgrywek, gdzie o wszystkim zdecyduje jeden mecz, chyba że padnie remis, to wówczas będziemy świadkami rewanżu.

Zdecydowanym faworytem tego spotkania przynajmniej na papierze są podopieczni Erika ten Haga. Klub z zachodniego Londynu z pewnością jednak nie podda się bez walki, dlatego oczekujemy bardzo ciekawego widowiska.

Czerwone Diabły wygrały w 8 z ostatnich 10 meczów u siebie. Nasz typ: zwycięstwo Manchesteru United.

Manchester United – Fulham, sytuacja kadrowa

Czerwone Diabły bez kontuzjowanych Christiana Erkisena, Alejandro Garnacho, Anthony’ego Martiala i Donny’ego van den Beeka, a także pauzującego za czerwoną kartkę Casemiro. Po stronie gości zabraknie natomiast Layvina Kurzawy, Toma Cairneya oraz Neeskensa Kebano, którzy zmagają się z urazami.

Manchester United – Fulham, ostatnie wyniki

Manchester United podniósł się już po sromotnej porażce 0:7 z Liverpoolem w Premier League – w czwartek pokonał Real Betis 1:0 i zameldował się w ćwierćfinale Ligi Europy. Fulham z kolei zanotowało dwie porażki z rzędu – 0:2 z Arsenalem oraz 2:3 z Brentfordem.

Manchester United – Fulham, historia

Czerwone Diabły wyraźnie nie leżą drużynie The Whites. Manchester United wygrał aż cztery z pięciu poprzednich meczów przeciwko Fulham. Londyńczycy w tym czasie nie odnieśli żadnego zwycięstwa, ale padł jeden remis.

Manchester United – Fulham, kursy bukmacherskie

Za zdecydowanego faworyta niedzielnego meczu uważa się gospodarzy. Kurs na wygraną Manchesteru United wynosi mniej więcej 1.45, a typ na zwycięstwo Fulham to około 6.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Manchester United – Fulham, przewidywane składy

Man United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Fred, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst

Fulham: Rodak; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Solomon; Mitrović

Manchester United – Fulham, kto wygra?

Manchester United – Fulham, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie na Eleven Sports 3, a także na stronach STS oraz Betclic. To starcie można obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na pół roku za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu oszczędzicie 60 zł względem miesięcznej subskrypcji. Początek spotkania na Old Trafford w niedzielę 19 marca o godzinie 17:30.

