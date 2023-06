Manchester City – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (10.06.2023)

IMAGO/Andrew Yates/Sportimage Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Inter, typy bukmacherskie

Faworytem sobotniego finału jest Manchester City, który grając na poziomie do którego przyzwyczaił nas w ostatnich miesiącach, nie powinien mieć problemów z pokonaniem włoskiego rywala. Nie mający jednak wiele do stracenia Inter Mediolan zrobił jednak wszystko, aby pokrzyżować plany ekipie Josepa Guardioli. Dla obu zespołów to najważniejszy mecz sezonu i możemy spodziewać się ciekawego widowiska w Stambule. My w tym meczu stawiamy na mistrzów Anglii, tym bardziej, że korzystając z promocji STS taki zakład możemy postawić po bardzo wysokim kursie 125.00. Więcej szczegółów na temat tej oferty znajdziesz poniżej. Nasz typ: wygrana Man City

Man City – Inter: bonus 250 zł za wygrany dowolny zakład w STS

Wspomnieliśmy już o świetnej promocji przygotowanej na finałowy mecz przez STS. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymamy możliwość odebrania bonusu o wartości 250 zł za wygrany dowolny zakład na ten pojedynek. Poniżej krok po kroku wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wplaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład SOLO lub AKO po założeniu konta obejmujący dowolny zakład na mecz Man City – Inter Minimalna stawka zakładu 2 zł. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz swoją wygraną z kuponu oraz bonus w wysokości 250 zł

Otrzymany w ramach tej promocji bonus podlega obrotowi przed wypłatą. Szczegóły na ten temat dostępne są w regulaminie promocji.

Manchester City – Inter, ostatnie wyniki

Manchester City ma za sobą bardzo udany sezon, w którym sięgnął po mistrzostwo Anglii oraz Puchar Anglii. Jego zwieńczeniem ma być upragniony i premierowy triumf w Lidze Mistrzów. Wygranie najważniejszych europejskich klubowych rozgrywek jest celem Obywateli od kilku lat. Teraz staną przed wielką szansą na jego zrealizowanie.

To właśnie drużyna Josepa Guardioli przystąpi do tego spotkania w roli wyraźnego faworyta. Na taką rolę zapracowali świetnymi występami w drugiej połowie sezonu, kiedy praktycznie nie mieli sobie równych. O sile Manchesteru City przekonał się między innymi Real Madryt, który na Etihad Stadium został kompletnie zdominowany i wracał do Hiszpanii z bagażem czterech goli. Obywatele nie tylko imponują w ofensywie, ale są również bardzo skuteczni w defensywie, czego potwierdzeniem jest zachowanie czystego konta w pięciu z sześciu ostatnich rozegranych meczów.

Inter Mediolan ligowy sezon zakończył na trzecim miejscu, ale końcówkę sezonu również mógł zaliczyć do udanych. Nie tylko ze względu na dotarcie do finału Ligi Mistrzów, ale również dobre wyniki na krajowych boiskach. W Serie A sezon zakończył siedmioma wygranymi w ośmiu ostatnich meczach. Jedynym zespołem, który znalazł sposób na jego pokonanie w tym czasie było świętujące mistrzostwo Włoch Napoli. W międzyczasie zespół SImone Inzaghiego sięgnął również po Puchar Włoch, pokonując w finałowym meczu 2:1 Fiorentinę.

Manchester City – Inter Mediolan, historia

Sobotni finał będzie premierowym pojedynkiem obu drużyn w europejskich pucharach. Manchester City i Inter nie miały dotychczas okazji do spotkania się jednym boisku.

Obywatele ostatniej porażki przeciwko włoskiej drużynie doznali w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16, kiedy musieli uznać wyższość Juventusu. Od tamtej pory zanotowali trzy zwycięstwa i jeden remis w czterech pojedynkach. W przypadku Interu warto zwrócić uwagę na fakt, że żaden z 13 ostatnich meczów Nerazzurrich przeciwko drużynom z Anglii nie zakończył się remisem (7 zwycięstw – 6 porażek).

Manchester City – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości co do tego, kto jest faworytem sobotniego meczu w Stambule. Patrząc na oferowane kursy zdecydowanie stawiają na Manchester City. Finałowe pojedynki często rządzą się jednak własnym prawami, dlatego nie można wykluczyć niespodzianki. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Można go otrzymać podając podczas rejestracji STS kod promocyjny GOAL.

Manchester City – Inter, kto wygra?

Manchester City – Inter, przewidywane składy

Menedżer Manchesteru City Josep Guardiola w sobotnim finale powinien mieć do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Z problemami zdrowotnymi zmagał się ostatnio Kyle Walker, ale nic nie powinno stanąć na przeszkodzie jego występowi w Stambule.

Nieco więcej zmartwień przed meczem z Manchesterem City miał Simone Inzaghi, bowiem na urazy narzekali ostatnio Henrikh Mkhitaryan, Joaquin Correa i Federico Dimarco.

Manchester City – Inter, transmisja meczu

Finałowy mecz Ligi Mistrzów: Manchester City – Inter Mediolan odbędzie się w sobotę (10 czerwca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanałach Polsat, Polsat Sport Premium 1, TVP2 i TVP Sport.

