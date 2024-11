ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

FSV Mainz – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

Mainz podejmie na własnym stadionie Borussię Dortmund w meczu 10. kolejki Bundesligi. Teoretycznie ekipa BVB nie powinna mieć problemów z pokonaniem zespołu z Moguncji, jednak drużyna Die Borussen gra w kratkę, dlatego nie wiadomo, czego po niej się spodziewać. Klub z Singal Iduna Park notuje serię dwóch zwycięstw z rzędu i zapewne liczy na trzeci triumf. Już jutro wieczorem wszystko zweryfikuje boisko. Początek rywalizacji na Mewa Arenie w najbliższą sobotę, czyli 9 listopada, o godzinie 15:30.

Podopieczni Nuriego Sahina złapali ostatnio wiatr w żagle. Dlatego stawiam na triumf gości, którzy są faworytem również według bukmacherów. Mam nadzieję, że zespół BVB wywiąże się ze swojej roli. Mój typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Po stronie drużyny gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Andreasa Hanche’a-Olsena, Jonathana Burkardta oraz Moritza Jenza. W zespole gości panuje jeszcze większa plaga urazów, a mianowicie najprawdopodobniej nie zobaczymy takich piłkarzy jak Giovanni Reyna, Karim Adeyemi, Julien Duranville, Yan Couto, Niklas Sule, Julian Ryerson, Gregor Kobel i Kjell Watjen. Natomiast za nadmiar żółtych kartek pauzuje Ramy Bensebaini.

Kontuzje i zawieszenia FSV Mainz 05 Zawodnik Powrót Andreas Hanche-Olsen Uraz kostki Koniec listopada 2024 Moritz Jenz Uraz mięśnia Koniec listopada 2024

Kontuzje Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Giovanni Reyna Odkształcenie pachwiny Koniec listopada 2024 Karim Adeyemi Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2024 Julien Duranville Uraz uda Koniec listopada 2024 Yan Couto Kontuzja pośladków Kilka dni Niklas Süle Uraz kostki Początek grudnia 2024 Julian Ryerson Uraz pachwiny Niepewny Gregor Kobel Uraz biodra Koniec listopada 2024 Kjell Wätjen Stłuczenie Kilka dni

FSV Mainz – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

Mainz bezbramkowo zremisowało z Freiburgiem w ostatniej kolejce Bundesligi, a wcześniej przegrało 0:4 z Bayernem Monachium w meczu 1/16 finału Pucharu Niemiec. W tym czasie Borussia Dortmund pokonała Sturm Graz 1:0 w Lidze Mistrzów, wygrała 2:1 z Lipskiem na ligowym podwórku i uległa po dogrywce Wolfsburgowi 0:1 w rozgrywkach DFB-Pokal. Drużyna prowadzona przez Nuriego Sahina odpadła już więc z krajowego pucharu.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, historia

Ekipa z Zagłębia Ruhry wypada lepiej od drużyny z Moguncji w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli przeanalizujemy poprzednich pięć meczów między tymi zespołami, to odnotujemy bowiem dwie wygrane Borussii Dortmund, jedno zwycięstwo Mainz oraz dwa remisy.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania są goście, co nie może nikogo dziwić. Kurs na wygraną Mainz wynosi około 3.50, a typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 2.00. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 3.75. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

FSV Mainz – Borussia Dortmund, przewidywane składy

FSV Mainz – Borussia Dortmund, przewidywane składy

FSV Mainz 05 Bo Henriksen Borussia Dortmund Nuri Sahin FSV Mainz 05 Bo Henriksen 3-4-2-1 Przewidywany skład Borussia Dortmund Nuri Sahin Przewidywany skład 4-2-3-1 Rezerwowi 1 Lasse Rieß 9 Karim Onisiwo 14 Hyun-seok Hong 17 Gabriel Vidovic 21 Danny da Costa 30 Silvan Widmer 42 Daniel Gleiber 44 Nelson Weiper 47 Maxim Dal 35 Marcel Lotka 37 Cole Campbell 46 Ayman Azhil

FSV Mainz – Borussia Dortmund, kto wygra?

FSV Mainz – Borussia Dortmund, transmisja meczu

To spotkanie z polskim komentarzem będzie dostępne tylko w internecie. Mecz między Mainz a Borussią Dortmund obejrzysz na platformie streamingowej Viaplay, gdzie zawody skomentują Mateusz Borek oraz Marcin Borzęcki. Ponadto pojedynek w ramach 10. kolejki Bundesligi można śledzić dzięki usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Mewa Arenie już w najbliższą sobotę, 9 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 15:30.

